防疫旅館春節後恐退場 柯文哲：每個生命會找到出路

台北市防疫旅館數為全台最多，不過有防疫旅館業者擔心，春節過後住房率低，恐有倒閉潮。台北市長柯文哲今天視察第一個願意公開飯店名稱的瀚寓酒店防疫旅館，柯文哲說，防疫旅館的退場機制，就是跟著市場機制，若不作防疫旅館，就回去做一般國旅旅館，柯說，「每個生命都會找到他的出路。」

今天小年夜，柯文哲下午視察瀚寓酒店台防疫旅館，觀傳局長劉奕霆在會談時提到，瀚寓酒店作為防疫旅館，儘管房價高，但住房率都有七成，一旁的柯文哲露出驚訝表情，表示「這麼貴還....。」瀚寓酒店則透露，為了讓住客安心防疫，飯店會盡量滿足住客的要求，例如有房客在檢疫期間要求提供瑜珈墊，甚至還有跑步機、飛輪機等。

柯文哲也被問及，春節之後，台北市的防疫旅館需求還有多少量？會不會有退場機制？柯文哲表示，要加入為防疫旅館門檻比較高，包括動線、人員等都要規劃訓練，不過，若業者不做防疫旅館，要做為一般國旅旅館，說回去就可以回去，若過年沒有這麼多需要，就轉為一般旅館。

柯文哲說，防疫旅館的退場機制，就是依照市場機制，有需要就擴張，不需要特別。柯文哲並說，「每個生命都會找到他的出路，若沒有這麼多需要，就會自己轉為國旅使用的旅館。

至於台北市春節期間推出19處熱門景點的人潮燈號警示，但知道的民眾不多，劉奕霆表示，北市府的宣傳還要再加油，但今天第一天上線，台北市每個景點的人潮，都還是綠燈，都回報正常。

柯文哲說，過年期間，民眾出遊還是一樣，要戴口罩、勤洗手，台灣防疫已經撐一年，未來只要疫苗打完，疫情就會過去，就是將過去成功的防疫模式，不要鬆懈了就好。