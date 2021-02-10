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挨轟寄生國會 柯文哲：過去親民黨的空間，裝比較多人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市長柯文哲今天對寄生國會的質疑，柯說，那個空間是過去親民黨就在使用的空間，就是同樣空間裝比較多人。記者林麗玉／攝影
北市長柯文哲今天對寄生國會的質疑，柯說，那個空間是過去親民黨就在使用的空間，就是同樣空間裝比較多人。記者林麗玉／攝影

民眾黨被踢爆多名黨務主管、黨工占用立法院空間，遭質疑「寄生國會」，現又被爆出，民眾黨立委超用立院停車格。台北市長柯文哲今天表示，既然被高度關注，他也要求同仁要盡量注意一點，盡量做好。但那個空間也不是占用別人空間，而是過去親民黨就在使用的空間，就是同樣空間裝比較多人。

媒體也問柯文哲，2019年出訪日本時，曾提到要學習日本人的精神，不要占公家便宜，現在怎麼會被質疑寄生國會？柯文哲說，別人是給予民眾黨高度關注，但那個空間也不是占用別人空間，而是過去親民黨就在使用的空間，就是同樣空間裝比較多人。

柯文哲說，民眾黨成立至今，中央委員上月才選出來，到現在還沒有台北市黨部，就是一個階段、一個階段來，若社會對民眾黨有批評就改正，不過黨本來也就有在找空間要搬出去。

柯文哲也提到，民眾黨中央找辦公室卡關的關鍵，第一是希望搬到距離立院近一點的地點；另外，房租的價錢也是很大因素，一般小黨都比較沒有錢，民眾黨也不太喜歡去亂募錢，還有，有的房東也不喜歡租給政黨，柯文哲說，過去他去看過幾個地點，但都沒有租成。

民眾黨 柯文哲 日本

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