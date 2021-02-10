趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

聯合新聞網 / 綜合報導
中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統。圖／聯合報系資料照片

中廣董事長趙少康重回國民黨後，宣布將角逐2024總統黨內初選，並喊出「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）的口號，但同黨籍全國公務人員協會前理事長李來希卻不買單，甚至直接怒批「根本是不經大腦的口號」。

李來希在臉書發文，有人抄襲美國前總統川普的競選口號「Make America Great Again」，振臂高呼「Make Taiwan Great Again」，然後對外宣布參選某黨的黨主席，過幾天又說要參選國家總統，口號和志氣確實很響、很大，聽了讓其追隨者熱血沸騰，彷彿找到民族復興的救星，「但看在我這個久經世故，歷盡蒼桑的老臺灣人眼裡，真的聽不懂也看不懂，這樣賣力演出的目的是什麼？」

李來希直言，要讓臺灣再度偉大前提是臺灣曾經偉大過，請大家捫心自問臺灣偉大過嗎？翻閱中日甲午戰爭臺灣割讓史，李鴻章的奏摺怎麼形容當年的臺灣，臺灣是個男無情，女無義，花不香，鳥不語的化外之地，在清朝皇帝眼裡臺灣不過是個雞不拉屎，鳥不下蛋的蠻夷之地，割讓給日本鬼子毫不足惜。

李說，莫說是當年臺灣人口只有兩百萬人，就算是到了國民政府播遷來台迄今，人口成長到了兩千三百萬人，請問臺灣偉大嗎？「這麼不經大腦的口號，竟然出自於知識藍的代表人物嘴裡，無知才會使人自大，盲從附和者固是理盲，普羅大眾無需被苛責，但既然自詡為知識藍，又是檯面上的代表性人物，怎麼會有這麼無厘頭的言談，真是讓人百思不得其解」。

李來希表示，此言談與網路風行的網迷網粉有何兩樣，「在此我也要問臺灣人勇敢嗎？真的可以勇敢到，拿起掃把也能對抗中國大陸的飛彈大砲？」李來希強調，「臺灣就只是臺灣，不要再告訴我要讓臺灣再度偉大，臺灣真的從來沒有偉大過，過去沒有、現在沒有，未來不管哪個黨哪個人執政，臺灣都不可能偉大」。

李來希 趙少康

延伸閱讀

趙少康拚藍總統初選 年後成立競辦

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

趙少康回黨造成分裂？ 侯友宜：祝福也歡迎一起貢獻

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

相關新聞

2021政治人物評比第一名 侯友宜：我就是一個新北市長

新北市長侯友宜今天到林口國民運動中心視察場館防疫措施，媒體詢問侯友宜是遠見雜誌做政治人物印象分數評比，2021年的第一名...

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享看法，「覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多」。

向習近平釋善意促「趙習會」？ 趙少康：要看談什麼才重要

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國大陸國家主席習近平拜年，並用十個...

總統府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

趕在農曆年前，總統府今天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。資政方面，...

趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

中廣董事長趙少康重回國民黨後，宣布將角逐2024總統黨內初選，並喊出Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）的口號，但同黨籍全國公務人員協會前理事長李來希卻不買單，甚至直接怒批「根本是不經大腦的口號」。

小年夜送這兩樣禮 賴清德勉勵阿中「疫情歸零、高枕無憂」

今天就是小年夜了，副總統賴清德一早親赴疾管署(CDC)勉勵值班同仁，並親自送上兩樣年禮，分別是龜苓膏以及印有台灣兩字的抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。