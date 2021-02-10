趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

中廣董事長趙少康重回國民黨後，宣布將角逐2024總統黨內初選，並喊出「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）的口號，但同黨籍全國公務人員協會前理事長李來希卻不買單，甚至直接怒批「根本是不經大腦的口號」。

李來希在臉書發文，有人抄襲美國前總統川普的競選口號「Make America Great Again」，振臂高呼「Make Taiwan Great Again」，然後對外宣布參選某黨的黨主席，過幾天又說要參選國家總統，口號和志氣確實很響、很大，聽了讓其追隨者熱血沸騰，彷彿找到民族復興的救星，「但看在我這個久經世故，歷盡蒼桑的老臺灣人眼裡，真的聽不懂也看不懂，這樣賣力演出的目的是什麼？」

李來希直言，要讓臺灣再度偉大前提是臺灣曾經偉大過，請大家捫心自問臺灣偉大過嗎？翻閱中日甲午戰爭臺灣割讓史，李鴻章的奏摺怎麼形容當年的臺灣，臺灣是個男無情，女無義，花不香，鳥不語的化外之地，在清朝皇帝眼裡臺灣不過是個雞不拉屎，鳥不下蛋的蠻夷之地，割讓給日本鬼子毫不足惜。

李說，莫說是當年臺灣人口只有兩百萬人，就算是到了國民政府播遷來台迄今，人口成長到了兩千三百萬人，請問臺灣偉大嗎？「這麼不經大腦的口號，竟然出自於知識藍的代表人物嘴裡，無知才會使人自大，盲從附和者固是理盲，普羅大眾無需被苛責，但既然自詡為知識藍，又是檯面上的代表性人物，怎麼會有這麼無厘頭的言談，真是讓人百思不得其解」。

李來希表示，此言談與網路風行的網迷網粉有何兩樣，「在此我也要問臺灣人勇敢嗎？真的可以勇敢到，拿起掃把也能對抗中國大陸的飛彈大砲？」李來希強調，「臺灣就只是臺灣，不要再告訴我要讓臺灣再度偉大，臺灣真的從來沒有偉大過，過去沒有、現在沒有，未來不管哪個黨哪個人執政，臺灣都不可能偉大」。