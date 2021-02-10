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過年防疫不安排參香 蔡英文發起官方LINE集點活動

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天於官方LINE帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動。圖／民進黨提供
蔡英文總統今天於官方LINE帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動。圖／民進黨提供

因應防疫，蔡英文總統今年沒有安排廟宇參香行程，不過今天於官方LINE帳號發布「2021團結防疫好過年」集點卡活動資訊，將在春節期間與LINE好友們線上共同團結防疫、慶祝農曆新年。民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，社群上與粉絲沒有距離，希望用線上集點卡「收集口罩點數」的方式，向大家拜年。

因應疫情狀況及中央流行疫情指揮中心的專業指引，蔡總統今年以「防疫優先、降低群聚」為原則，在春節期間沒有安排廟宇參香行程，過年期間改前往各地感謝第一線的工作夥伴辛苦堅守崗位。

范綱皓表示，蔡總統於LINE發起「2021團結防疫好過年」集點卡活動，民眾只要加入蔡英文的官方LINE帳號，在除夕至大年初五期間，每日於LINE下方選單點選「集點卡」按鍵，即可獲得一枚象徵「團結防疫」的口罩點數，成功簽到拜年。每日簽到集一點，活動期間集滿六點即算成功。

范綱皓也透露，民眾只要全程參與活動，集點成功者即可於初六開工日於LINE上獲得驚喜。請有興趣的朋友，記得加入蔡英文總統的官方LINE帳號參與活動，過年期間一起勤洗手、戴口罩，努力防疫，一同線上過節。

LINE 口罩

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