柯文哲向14天居檢民眾電話拜年 對方訴苦：每天都吃飯

今天小年夜，不過台北市的防疫旅館及安心檢疫所，還是有許多居家檢疫者入住，台北市長柯文哲今天上午前往檢疫住宿的劍潭青年活動中心，慰問第一線防疫人員，也以廣播及電話方式，向正在居檢14天的民眾拜年。有居家檢疫民眾，透過電話向柯文哲反映，「每天都吃飯，能不能換一點(不同口味？)」柯回，「想吃外送，都不能送進來喔！好好，我再來研究怎改進。」

柯文哲過年期間取消拜廟走春行程，不過年前，柯文哲也到台北市的安心檢疫所慰勞辛苦同仁，柯文哲說，過去一年，台灣的防疫需要很多人的幫忙，「你們就是那一群最重要的人，在此說聲謝謝。」

至於正在14天居家檢疫的民眾，因是隔離場所，柯文哲雖無法當面拜年，還是透過安心檢疫所的廣播向居檢民眾拜年，柯文哲說，「各位小姐先生，現在時間是11點21分，我真的是本人在線上跟大家拜年。」

柯文哲向居檢民眾表示，正因大家需居家檢疫14天，除夕恐怕無法與家人一起圍爐，不過北市聯醫、救國團團隊，及保安大隊及後勤防疫人員，可以提供大家最好服務，柯也祝居檢民眾新年快樂，表示居檢14天滿了，就可以重新回到外面，「這段時間辛苦大家了，祝大家牛年行大運。」

柯文哲也親自打電話向居檢者拜年，柯文哲問居檢民眾，住得還習慣嗎？有沒有需要改進地方？想不到對方向柯文哲抱怨，「每天都吃飯....能不能換一點...」，柯回，「我知道了，如果想吃外送，都不能送進來喔！好好，我知道了，我再來研究怎麼改進？」