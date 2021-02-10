柯文哲向14天居檢民眾電話拜年 對方訴苦：每天都吃飯

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天上午特地前往檢疫住宿的劍潭青年活動中心，慰問第一線防疫人員，也以廣播及電話方式，向正在居檢14天的民眾拜年。圖／北市媒體事務組提供
台北市長柯文哲今天上午特地前往檢疫住宿的劍潭青年活動中心，慰問第一線防疫人員，也以廣播及電話方式，向正在居檢14天的民眾拜年。圖／北市媒體事務組提供

今天小年夜，不過台北市的防疫旅館及安心檢疫所，還是有許多居家檢疫者入住，台北市長柯文哲今天上午前往檢疫住宿的劍潭青年活動中心，慰問第一線防疫人員，也以廣播及電話方式，向正在居檢14天的民眾拜年。有居家檢疫民眾，透過電話向柯文哲反映，「每天都吃飯，能不能換一點(不同口味？)」柯回，「想吃外送，都不能送進來喔！好好，我再來研究怎改進。」

柯文哲過年期間取消拜廟走春行程，不過年前，柯文哲也到台北市的安心檢疫所慰勞辛苦同仁，柯文哲說，過去一年，台灣的防疫需要很多人的幫忙，「你們就是那一群最重要的人，在此說聲謝謝。」

至於正在14天居家檢疫的民眾，因是隔離場所，柯文哲雖無法當面拜年，還是透過安心檢疫所的廣播向居檢民眾拜年，柯文哲說，「各位小姐先生，現在時間是11點21分，我真的是本人在線上跟大家拜年。」

柯文哲向居檢民眾表示，正因大家需居家檢疫14天，除夕恐怕無法與家人一起圍爐，不過北市聯醫、救國團團隊，及保安大隊及後勤防疫人員，可以提供大家最好服務，柯也祝居檢民眾新年快樂，表示居檢14天滿了，就可以重新回到外面，「這段時間辛苦大家了，祝大家牛年行大運。」

柯文哲也親自打電話向居檢者拜年，柯文哲問居檢民眾，住得還習慣嗎？有沒有需要改進地方？想不到對方向柯文哲抱怨，「每天都吃飯....能不能換一點...」，柯回，「我知道了，如果想吃外送，都不能送進來喔！好好，我知道了，我再來研究怎麼改進？」

柯文哲 拜年

延伸閱讀

小年夜慰問值班醫護人員 柯文哲：拜託了！大家辛苦！

民眾黨遭質疑「寄生國會」 柯文哲：還在找房就被爆料

趙少康喊參戰2024總統初選 柯文哲：沒差

趙少康籲停止罷免、柯文哲喊別再鬧了！宅神傻眼：臥底嗎？

相關新聞

2021政治人物評比第一名 侯友宜：我就是一個新北市長

新北市長侯友宜今天到林口國民運動中心視察場館防疫措施，媒體詢問侯友宜是遠見雜誌做政治人物印象分數評比，2021年的第一名...

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享看法，「覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多」。

向習近平釋善意促「趙習會」？ 趙少康：要看談什麼才重要

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國大陸國家主席習近平拜年，並用十個...

總統府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

趕在農曆年前，總統府今天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。資政方面，...

趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

中廣董事長趙少康重回國民黨後，宣布將角逐2024總統黨內初選，並喊出Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）的口號，但同黨籍全國公務人員協會前理事長李來希卻不買單，甚至直接怒批「根本是不經大腦的口號」。

小年夜送這兩樣禮 賴清德勉勵阿中「疫情歸零、高枕無憂」

今天就是小年夜了，副總統賴清德一早親赴疾管署(CDC)勉勵值班同仁，並親自送上兩樣年禮，分別是龜苓膏以及印有台灣兩字的抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。