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蔡總統拋「兩岸和平關鍵在中國」 馬英九：她要先伸手
前總統馬英九今天前往住家附近的市場和宮廟發放口罩和春聯，與民眾拜早年。針對蔡總統說「兩岸和平關鍵鑰匙在中國」，馬英九認為，和解是好事，但應該要雙方同時努力，呼籲「她（蔡總統）要先伸出手來」。
總統蔡英文日前向中國大陸喊話，稱「兩岸和平關鍵鑰匙在中國」，馬英九對此表示，如果把改善關係的責任都丟給中國大陸，好像台灣什麼事情都不必做，恐怕不符和事實。
馬英九認為，兩岸如果要和解，應該是雙方同時努力，不是把責任歸咎一方，「總統和解是好事情，她要先伸出手來」。
至於前媒體人趙少康重返國民黨後，喊話要參選2024總統，還說兩岸關係要「喊一聲兄弟，保百歲平安」。馬英九說，黨員能夠參與都是正面發展，若兩岸想要復談，要提出能夠恢復兩岸互信的構想，原先的九二共識是個方法，有替代方案也很好，才能解決問題。
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