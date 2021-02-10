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專扛政院法律攻擊手 羅秉成原來是被法律耽誤的書法家

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
羅秉成被同仁戲稱是被法律耽誤的書法家。圖／行政院提供
羅秉成被同仁戲稱是被法律耽誤的書法家。圖／行政院提供

行政院政務委員羅秉成是法律人出身，先前中火爭議與中央地方針對萊豬自治條例攻防，他都是行政院法律解釋的主攻手，呈現嚴肅形象，不過新春將至，羅秉成趁機與小朋友共同秀一手毛筆字，除暖男性格嶄露無遺，書法字也讓同仁頻頻讚嘆是「被法律耽誤的書法家」。

羅秉成會寫毛筆字，其實早在政院兒童版的自我介紹終究有透露，自己幼時曾經靠寫書法字賺點小外快，這次在鏡頭前寫春聯，他也自曝年齡，原來那年1979年我國與美國斷交，唸高中的他班上發起了愛國運動，盼捐款支持政府，由於農曆春節將至，全班推舉他寫春聯義賣，結果寒假時刻沒休息，全班總動員分工，裁紙丶拉紙、擺紙，他則負責寫，在嘉義市區熱鬧的廟口、市場、街口擺了5、6個攤位。

羅秉成回憶，經過1個多星期的努力，一副20元的春聯，最後竟籌到了2、3萬元，但當時自己不停地寫，常常寫到半夜，白天又要到攤位上現場揮毫，幾乎沒什麼休息，除夕回到家，連年夜飯都沒有吃就倒頭大睡，一路睡到初二。因此春聯對他來說，不但有感情，還有恩情。

結束回憶後，羅秉成與辦公室同仁的孩子一起寫春臉，臉上線條都變溫和，邊哄邊逗孩子寫書法，從端坐、拿筆丶醮墨，還親握小朋友的手，一筆一劃揮毫寫標準春聯與能貼著水果上的小斗方吉祥語，展現有別於工作時候的暖男性格，有時候也幽默地對孩子說，「你寫的春字好像電塔哦！」

寫完正統春字，孩子們也在紅紙上發揮創意，畫了可愛小牛與神奇寶貝球，現場笑聲連連。羅秉成說，寫書法可以融入很多創意，例如「平安福」、「一生平安福」等合體字，像外交部今年的春聯也很厲害，正面看是「招財進寶」的合體字，反過來是「追求自由民主」。

羅秉成最後也揮毫寫下對聯「防疫第一顧好經濟」，橫批「好家在」，因為疫情當下，防疫與拚經濟是政府的首要工作，也盼國人跟政府一同防疫，顧經濟，「好家在，在家好」。羅的書法字被同仁頻頻讚嘆是「被法律耽誤的書法家」，還將防疫對聯貼至辦公室門口。

羅秉成被同仁戲稱是被法律耽誤的書法家。圖／行政院提供
羅秉成被同仁戲稱是被法律耽誤的書法家。圖／行政院提供
過往總以嚴肅形象現身的羅秉成，也展現暖男性格。圖／行政院提供
過往總以嚴肅形象現身的羅秉成，也展現暖男性格。圖／行政院提供
政委羅秉成。圖／行政院提供
政委羅秉成。圖／行政院提供
羅秉成寫下防疫對聯。圖／行政院提供
羅秉成寫下防疫對聯。圖／行政院提供

羅秉成 春聯

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