買桶柑、吃魚、捐款獻愛 外國駐台單位過年有「台」味

農曆新年到，多國駐台單位也洋溢過年氣氛，美國在台協會（AIT）高雄分處拍影片介紹員工怎麼過年，加拿大駐台北貿易辦事處透過拍賣和跳蚤市場等活動，募集到10萬元，代表芮喬丹（Jordan Reeves）昨天到關愛之家捐贈善款。

AIT高雄分處在臉書發布賀年影片，吉祥物Amigu串場，多位員工介紹怎麼過年，商務組長Dave Averne在市場買桶柑，祝大家大吉大利，副處長Jack Lambert親自煎魚，說過年就是要吃魚，也說了吉祥話年年有餘。

加拿大駐台北貿易辦事處在臉書表示，加拿大政府員工每年年底都有一連串募款活動，稱為 「The Government of Canada Workplace Charitable Campaign」，辦事處今年透過拍賣、跳蚤市場、年終早餐等活動募集了創新高的新台幣10萬元，芮喬丹昨天特別和辦事處人員參訪關愛之家並捐款，也和創辦人楊婕妤碰面。