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護理師1家7口確診 鄭文燦：請各醫院給最好照顧

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
案863一家7口都確診，市長鄭文燦今天在主持防疫會議後特別再召集衛生、民政、社會與教育局等單位商討專案輔導事宜。記者張裕珍／攝影
案863一家7口都確診，市長鄭文燦今天在主持防疫會議後特別再召集衛生、民政、社會與教育局等單位商討專案輔導事宜。記者張裕珍／攝影

部桃醫院群聚事件昨再新增1例案934，為案863護理師大姑染疫，也代表案863一家7口確診，其中婆婆案907在染疫後身亡。市長鄭文燦今天在主持防疫會議後特別再召集衛生、民政、社會與教育局等單位商討專案輔導事宜，鄭說，已請各醫院在醫療照顧上給予最好照顧，讓他們能健康出院，市府也會給最大協助幫助家庭通過考驗。

案934為50多歲女性，因匡列為案864、907、909與910接觸者，1月19日進行居家隔離，期間接受5次採檢皆為陰性，但本月7日曾有發燒、鼻涕倒流，8日自覺無症狀申請奔喪，經安排採檢於昨天確診，也因此延長其4名接觸者居家隔離期間至22日。

鄭文燦今天談及此戶家庭群聚事件，6名確診者各安排在不同醫院隔離治療，目前心情穩定，不過還無法出院。鄭表示，會請各醫院在醫療照顧上給予最好的照顧，讓他們能放心、健康出院，至於對於相關家人的居家隔離，也請民政局加強關懷，「這事件讓家庭陷入很多困難，我想這家庭有信心會通過考驗，市府會給最大協助。」

鄭文燦也透露自己有與該戶家庭確診者通過電話、加油打氣，「自己給他們鼓勵，他們也很有信心，冷靜面對確診事件」。

市府衛生局長王文彥也說明，針對該戶家庭關懷情形，細節不便說明太多，因為過多猜測或曝光對他們是傷害，也可能被他人標籤，市府在專案輔導過程中，都是運用電話關懷，有需求的事項，會在不違反防疫標準的前提下協助，彼此之間都溝通良好。

至於護理師婆婆後事，因親近家人都隔離，家人希望後事延後舉行，王文彥也說，確診者的身體狀況都在控制之中，目前相關人員的心態都還蠻正面的，家人之間也可以互相溝通對話，市府協助相關生活照顧問題，也會與醫院配合，春節期間持續關懷。

鄭文燦 居家隔離 衛生局

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