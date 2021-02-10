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貼台灣豬標章賣萊豬 立委提修法納徒刑

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
今年開放萊豬進口，為了嚇阻不肖業者，朝野立委提出「食品安全衛生管理法」修法。示意圖／本報資料照
今年開放萊豬進口，為了嚇阻不肖業者，朝野立委提出「食品安全衛生管理法」修法。示意圖／本報資料照

含萊克多巴胺美國豬肉今年開放進口，民眾關切食安，為了嚇阻不肖業者，朝野立委提出「食品安全衛生管理法」修法，若業者標示或宣傳不實，民進黨立委賴瑞隆將罰金將從最高4百萬提高到8百萬，國民黨立委萬美玲則是加入可處兩年以下有期徒刑，希望增加嚇阻力道，讓業者不要踰越食安紅線。

現行食品安全衛生管理法第45條規定，若廠商有標示、宣傳或廣告不實之處，處新台幣4萬元以上4百萬元以下之罰鍰，另外，若違法主管機關規定，可處新台幣3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

萬美玲提出修法，若廠商標示或宣傳等不實，除了原有的罰鍰，增訂可處兩年以下有期徒刑，得併科5萬元以上5百萬元以下罰金。賴瑞隆的修法版本為將罰鍰額度由4至4百萬元提高為4至8百萬元，業者違法主管機關規定，罰鍰額度由3至3百萬元提高為3至6百萬元。

萬美玲說，她因應萊豬修法，現行規定沒有刑罰只有罰金，也不是每次都會開罰到最高4百萬，若業者鋌而走險能獲得暴利，區區罰金嚇阻能力有限，政府現在開放含萊劑豬肉入台，若有廠商貼台灣豬標章卻賣萊豬，恐造成國人健康疑慮，萊豬本來就該標示清楚，讓民眾有選擇權。

萬美玲說，訂定兩年的刑罰是參考日韓的罰則，日本的「食品標示法」中規範，若販賣標示不實食品，處兩年以下有期徒刑或2百萬日圓以下罰款，韓國的「畜產物衛生管理法」要求畜產品須明確標示產銷履歷，若有偽造生產地或廣告不實，可處5年以下有期徒刑或5千萬韓元以下罰款；萬美玲說，和業者標示不實對民眾傷害比較起來，兩年的刑責不算重，但若不心存僥倖，就不會有刑罰，希望有刑罰後，業者會更謹守不踩食安紅線。

賴瑞隆說，民眾很關切食安，特別是含萊劑豬肉，若超過安全範圍就違法，希望在罰款部分適度提高，給主管機關更多空間，對不肖業者也有更高嚇阻力，落實食品安全管理，他希望新會期修法能獲得朝野立委共識，一起在委員會討論修法，回應民眾對食安的期待。

食安 廣告不實 萊豬

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