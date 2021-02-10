聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

聯合新聞網 / 綜合報導
趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。圖／聯合報系資料照片
趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。圖／聯合報系資料照片

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。對此，台北市議員「呱吉邱威傑在臉書分享看法，「覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多」。

趙少康8日接受訪問時提到，將參選2024年總統大選，希望促成兩岸和平以及藍綠和解，不過首先要爭取國民黨提名初選，口號也想好就是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大），並坦言自己的勝算還不錯。

針對此事呱吉在臉書寫下，純就總統候選人的角度，「我覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多，給人一種上個世代很會嘴的人的印象而已」，並表示「對國民黨來說推誰出來，深藍選民會因為政治立場的差異與對民進黨的怨恨而投下支持票」，而關鍵在於政黨意識不深跟關心政治的人身上。

呱吉指出，與其推個很會講話的人，不如推個無法批評的人，像是侯友宜，侯雖然很多可嘴的事，也是舊時代的威權象徵，例如鄭南榕事件，但卻不是那批不關心政治的選民所關心的問題。

呱吉 趙少康 國民黨 沈富雄 邱威傑

延伸閱讀

【即時短評】趙少康會成為下一個韓國瑜嗎？

【專家之眼】趙少康喊參戰2024 為何此時先聲奪人？

2021政治人物評比第一名 侯友宜：我就是一個新北市長

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

相關新聞

2021政治人物評比第一名 侯友宜：我就是一個新北市長

新北市長侯友宜今天到林口國民運動中心視察場館防疫措施，媒體詢問侯友宜是遠見雜誌做政治人物印象分數評比，2021年的第一名...

趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享看法，「覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多」。

向習近平釋善意促「趙習會」？ 趙少康：要看談什麼才重要

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國大陸國家主席習近平拜年，並用十個...

總統府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

趕在農曆年前，總統府今天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。資政方面，...

趙少康喊台灣再次偉大 李來希批：無厘頭還自詡知識藍

中廣董事長趙少康重回國民黨後，宣布將角逐2024總統黨內初選，並喊出Make Taiwan Great Again（讓台灣再次偉大）的口號，但同黨籍全國公務人員協會前理事長李來希卻不買單，甚至直接怒批「根本是不經大腦的口號」。

小年夜送這兩樣禮 賴清德勉勵阿中「疫情歸零、高枕無憂」

今天就是小年夜了，副總統賴清德一早親赴疾管署(CDC)勉勵值班同仁，並親自送上兩樣年禮，分別是龜苓膏以及印有台灣兩字的抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。