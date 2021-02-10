趙少康表態選總統 呱吉酸：蠻弱的 大概跟沈富雄差不多

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日又表態將爭取代表黨內參加2024年總統大選，消息一出引發外界熱議。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享看法，「覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多」。

趙少康8日接受訪問時提到，將參選2024年總統大選，希望促成兩岸和平以及藍綠和解，不過首先要爭取國民黨提名初選，口號也想好就是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大），並坦言自己的勝算還不錯。

針對此事呱吉在臉書寫下，純就總統候選人的角度，「我覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多，給人一種上個世代很會嘴的人的印象而已」，並表示「對國民黨來說推誰出來，深藍選民會因為政治立場的差異與對民進黨的怨恨而投下支持票」，而關鍵在於政黨意識不深跟關心政治的人身上。

呱吉指出，與其推個很會講話的人，不如推個無法批評的人，像是侯友宜，侯雖然很多可嘴的事，也是舊時代的威權象徵，例如鄭南榕事件，但卻不是那批不關心政治的選民所關心的問題。