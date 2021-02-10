國民黨：蔡英文無限上綱美「自由航行任務」有損國格

蔡英文總統昨日公開談話提及「美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度 」。國民黨副秘書長黃奎博表示，蔡英文誤將美國用以挑戰或反駁包括我國南海主張在內的「自由航行任務」，無限上綱成美國正在回應區域安全現狀遭到挑戰，身為中華民國總統不宜如此發言，以免損及國格與國家權益。

國民黨國際事務部主任李大中指出，嚴格來說，美軍艦是執行「自由航行」，美軍機應是執行「自由穿越」較妥。

黃奎博則認為，美國對台海安全、協助我國自我防衛等方面有無可置換的重要性，不過蔡英文提到「自由航行任務」(FONOP)展現了美國對地區安全遭到挑戰時的明確態度，跟一般認知有所出入，因為「自由航行任務」主要是在挑戰或反駁其他國家那些被美國認為過度聲張的海洋主權，那是美國在維護其自我認定的權利。

黃奎博說，美國國防部「自由航行任務」年度報告把例如台灣、中國大陸、印度、泰國、沙烏地阿拉伯、巴西等多方列入對象。他以南海為例強調，中華民國向來主張對於南海島礁及其水域等固有領土及水域擁有主權，蔡英文上台後，逐漸把「固有」二字拿掉，已經技術性限縮了我國對南海的法理主張，昨日竟還有意或無意地美國用以挑戰或反駁包括我國南海主張在內的「自由航行任務」，無限上綱成美國正在回應區域安全現狀遭到挑戰，身為中華民國總統的蔡英文，實不宜如此發言，以免損及國格與國家權益。

黃指出，前總統馬英九去年7月出席中華民國國際法學會座談會時也曾表示，美國不是聯合國海洋法公約(UNCLOS)的締約方，卻依此由美國軍艦執行其自認的航行自由權，這種主張很突兀，雖然台美關係不錯，但蔡政府不能全盤接受美國所有的主張，都還是需要思考國家利益。