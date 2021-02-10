比中央更嚴 桃園各醫院春節期間維持禁止探病

由於部桃與社區風險降低，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，今天起北北桃地區所轄醫院回歸現行陪探病機制、開放探病，桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議，考量8日開過桃園市急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，當時決議醫院暫不開放探病，因此春節期間仍維持禁令，但各醫院可視狀況調整。

中央流行疫情指揮中心昨天說明，1月27日至2月9日實施北北桃所轄醫院門禁管制措施，停止開放探病，由於擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離與部桃清零計畫完成後，該院及社區感染風險降低，今天（10日）起回歸現行陪探病機制，不過住院病人陪病者1人為原則，訪客探病每天固定1個時段，且每天住院病人最多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

雖然中央宣布恢復醫院陪探病機制，與桃園市前天（8日）開的急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議方向略有不同，當時與各醫院研商，只決定今天（10日）恢復各類長照社福機構訪視，讓親友可趁春節期間到機構訪視家人，但醫院未列入此次開放範圍。

今天桃園市長鄭文燦主持在農曆年前的最後1次防疫會議，說明包括急救責任醫院在內仍維持禁止探病機制一路到農曆年後，不過各醫院則可視狀況調整。