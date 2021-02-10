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視察國道春節輸運 蔡英文：每年最大挑戰 已做好準備

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蔡英文總統(中)、交通部長林佳龍(右一)今日上午至高公局聽取高公局長趙興華(左一)簡報，了解國道車流概況。記者張睿廷／攝影
蔡英文總統(中)、交通部長林佳龍(右一)今日上午至高公局聽取高公局長趙興華(左一)簡報，了解國道車流概況。記者張睿廷／攝影

春節連假第一天，總統蔡英文今上午9時在交通部長林佳龍陪同下至高公局視察，慰勞第一線同仁。蔡總統表示，交通部在國道疏運上花費許多心思，除了1968改版，今年也是蘇花改首次開放大貨車行駛路肩，希望能有效紓解車流。高公局則預估今年初二至初四交通流量會達到1.5至2倍，為最高峰，他們會努力紓解國道車流。

蔡總統指出，近期最忙碌的除了國家安全團隊外，就屬交通團隊，所以才希望在春節首日至高公局來感謝大家，當面向第一線同仁表達感謝之意。

蔡總統說，高公局在今年春節提供許多宣導措施，特別的是蘇花改將首次開放大貨車通行路肩，林佳龍日前也至蘇花改視察，了解道路實際的通行安全情形。

蔡總統表示，今年受疫情影響，加上降雨機率高，預測國道可能會比往年壅塞，希望在高公局的疏導下，能有效紓解車流量，也請同仁多多費心，在有限的國道容量上滿足國人的通行需求，這是每年最大的挑戰，都已做好了準備。

高公局長趙興華指出，以去年同樣是7天年假來看，今日上午8時全國交通流量為17.1百萬車公里，比去年減少5.3%，預估今日交通量約為105萬百萬車公里。

高公局表示，今年初二至初四的交通量約會是平日的1.5倍至2倍，會加強疏導及管制措施，也建議民眾多利用1968掌握國道最新情形；北上部分建議下午再出發、南下建議上午出發，分散車流。

國道 蘇花改 春節

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