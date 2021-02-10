小年夜送這兩樣禮 賴清德勉勵阿中「疫情歸零、高枕無憂」

今天就是小年夜了，副總統賴清德一早親赴疾管署(CDC)勉勵值班同仁，並親自送上兩樣年禮，分別是龜苓膏以及印有台灣兩字的抱枕，希望最近累到上火的指揮中心指揮官陳時中身體健康，更有疫情「歸零」的特別意涵；也希望值班同仁累的時候可以使用抱枕不忘休息，守護台灣的同時，讓民眾能「高枕無憂」。

賴清德說，過去一年，大家都非常辛苦，如今又將過年，除了向堅守崗位的各行各業表達敬意之外，為台灣把關疫情的疾管署(CDC)更是格外辛苦，去年過年到今年過年，一年365天，一天24小時他們幾乎不眠不休，聽說最近指揮官陳時中累到上火長砲疹，親自送上龜苓膏為他降降火，這個禮物還有雙重意義，就是希望新的一年疫情歸零。

第二個禮物，是印有「台灣」字樣的寶島抱枕，賴清德說，打開之後就是枕頭，讓疾管署值班同仁累的時候可以使用，也希望台灣高枕無憂，民眾高枕無憂。

近期立百病毒又起，賴清德語重心長的說，武漢肺炎疫情還沒過去，病毒又再產生，特別是中國大陸、孟加拉、印度一帶開始出現該病毒疫情，蔡英文總統也交付責任，新的一年，他將與公衛出身的前副總統陳建仁密切合作，也會號召國內專家學者，繼續當陳時中部長所率領的指揮中心後盾，一起把各種病毒阻絕境外，賴清德表示，事實上，他一直也與指揮中心疫情監測組組長周志浩、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集張上淳都保持密切聯繫，無論防疫或疫苗準備，都將在新的一年繼續合作，守護國人健康。