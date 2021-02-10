向習近平釋善意促「趙習會」？趙少康要看談什麼才重要

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）與中廣董事長趙少康。圖／新華社與本報資料照片合成
中國大陸國家主席習近平（左）與中廣董事長趙少康。圖／新華社與本報資料照片合成

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國大陸國家主席習近平拜年，並用十個字說明即將提出的兩岸主張：「喊一聲兄弟、保百歲平安」。趙說，年後會他就會公布兩岸主張，希望能獲得大家支持，也許不是最滿意的，但相信可以接受。

對於「主動」向習近平釋出善意，又要推出兩岸主張，是否希望未來可以促成「趙習會」？趙少康說，基本上現在沒有和習主席見面的打算，其實見不見面不是最重要的，要看談什麼才重要，要對台灣好、對兩岸好才重要，否則見面幹嘛？

針對蔡英文昨說疫情過後兩岸能恢復對話，趙少康認為，這是「口惠而實不至」，蔡空話、大話喊得很多，但前一陣子陸方表示，若台灣有需要可提供疫苗，民進黨就說是陰謀、故意毒害台灣人，這是善意嗎？再怎麼樣人家不是惡意，而是釋出一個善意，「但你處處捅人家是善意嗎？」

趙少康說，當然兩方都要釋出善意，大陸也要釋出善意，否則軍機一直繞，人民也會覺得很煩，但那是他的事情，台灣可以先做到自己能做的，包括對小明、台胞，以及大陸疫苗的態度等。趙奉勸蔡政府，「不能處處顯示敵意，然後再說兩岸來對話」，不然講半天都是空的，最後只是變成吵架。

趙少康 習近平 疫苗

延伸閱讀

趙少康喊參戰2024總統初選 柯文哲：沒差

趙少康宣布參選2024打亂綠營規畫？ 林佳龍：應不會影響

經濟靠中國、國安靠美國 綠委：趙少康複製韓國瑜路線

趙少康拋兩岸政策辯論 洪秀柱：越不討論統一越被汙名

相關新聞

府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

趕在農曆年前，總統府今天公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。資政方面，...

【即時短評】趙少康會成為下一個韓國瑜嗎？

趙少康回國民黨，不僅投下參選黨主席的震撼彈，更表態要問鼎2024，不管參選的理由是與月底開庭的三中案有關，還是真的想救黨...

趙少康臉書拜年 江啟臣留言「一起加油，期待你的兩岸論述」

中廣董事長趙少康今天在臉書粉絲頁「趙少康時間」，向民進黨主席蔡英文、國民黨黨主席江啟臣，還有中國大陸國家主席習近平拜年，...

美國前國務卿舒茲辭世 外交部表示哀悼

外交部今天表示，美國第60任國務卿舒茲（George Shultz）於美東時間6日辭世，享壽百歲，外交部對此深表哀悼，已...

向習近平釋善意促「趙習會」？趙少康要看談什麼才重要

中廣董事長趙少康欲爭取黨主席及2024國民黨總統初選，並提出兩岸政策，他昨天也特別向中國大陸國家主席習近平拜年，並用十個...

總統府公布資政 李遠哲、吳澧培未續聘

趕在農曆年前，總統府昨天公布遴聘資政廿六人、國策顧問七十六人。聘期均自一一○年二月九日至一一一年五月十九日止。資政方面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。