美國前國務卿舒茲辭世 外交部表示哀悼

外交部今天表示，美國第60任國務卿舒茲（George Shultz）於美東時間6日辭世，享壽百歲，外交部對此深表哀悼，已指示駐舊金山辦事處向舒茲的家屬轉達我國政府及人民誠摯慰問。

外交部表示，舒茲於美國前總統雷根（Ronald Reagan）任內擔任國務卿，被視為促成冷戰落幕的關鍵推手，對奠定自由、民主的國際社會秩序具有重要貢獻，舒茲於1982年8月17日指示時任美國在台協會處長李潔明（James Lilley）向我國政府揭示對台灣「六項保證」，至今仍是美國對台政策的重要基石。

外交部表示，對舒茲國務卿的逝世深表惋惜與哀悼，也對他畢生致力於促進自由民主與世界和平的貢獻，表達崇高敬意及感念。