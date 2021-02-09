守住非洲豬瘟 蔡英文帶內閣團隊慰勞第一線同仁

蔡英文總統今日下午帶領內閣團隊前往新北市八里台北港視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，並藉此機會慰勞第一線同仁，對他們這兩年多來的付出予以肯定。蔡英文表示，台灣除了成功阻絕非洲豬瘟，去年還成為口蹄疫非疫區，讓豬肉產業蓬勃發展，而這都有賴於各部會與第一線防疫人員的辛勞，所以特地到此向同仁說聲感謝。

中國大陸2018年爆發非洲豬瘟疫情，台灣成功守住國門，未讓疫情擴散至國內。蔡英文與內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、交通部長林佳龍、財政部長蘇建榮等人至台北港替第一線的同仁加油打氣。

蔡英文表示，這次防堵非洲豬瘟的團隊是由多個部會所組成，在團隊全心投入下，成功阻絕非洲豬瘟，這是台灣的福氣，是非常重要的防護精神，所以特地來這裡向大家表達感謝之意，還提到行政院長蘇貞昌每次談到非洲豬瘟都會露出開心神情。

蔡英文說，台灣不只守住非洲豬瘟，去年還成為口蹄疫非疫區，使豬肉能夠外銷，這些都是靠我們第一線的夥伴，接下來春節是貨物進港的高峰期，也拜託大家繼續用最嚴謹的態度、最高的防疫標準為我們守住國門。

陳吉仲說，從2018年8月至今已有2年半，共有67個國家傳出非洲豬瘟疫情，但我們仍然能守住防線，這全都仰賴蔡英文要求行政院與各部會共同合作，各部會都有好幾十巷的工作，大家都花費許多心力，非常辛苦，在大家的努力之下，不只成功阻絕非洲豬瘟進台灣，還將口蹄疫拔針。

林佳龍表示，交通部這次配合農委會也做了許多事，其中一個重點就是「宣導」，這不是要讓人流、物流進入台灣財宣導，是要在他們入境之前就宣導，同時飛機上的餐點也全部禁用豬肉餐，廚餘第一時間必須處理好，這次台灣防疫做得好，也使經濟成長，對此結果相當滿意。