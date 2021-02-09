快訊

《男兒王》：隱身暗處，帶來狂歡的「變裝皇后們」

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄罷琳總部實補連署書1萬多份 高閔琳：會勇敢面對

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄鳳山罷免市議員黃捷（右）落幕之後，大岡山罷免市議員高閔琳總部今補送二階連署書上萬份。面對罷免案，高閔琳強調會勇敢面對。圖／高閔琳服務處提供
高雄鳳山罷免市議員黃捷（右）落幕之後，大岡山罷免市議員高閔琳總部今補送二階連署書上萬份。面對罷免案，高閔琳強調會勇敢面對。圖／高閔琳服務處提供

高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送二階連署書1萬323份給高雄市選委會，被罷免對象高閔琳表示，如果因為她罷韓，「國民黨」一定要用報復罷免來洩恨，她和她的鄉親也會勇敢面對、接受檢驗，她對台灣的民主有信心。

罷琳總部發言人陳清茂和義工送補件的連署書到高雄市選委會時說送了9483份，選委會受理之後詳細清點，點出總數是1萬323份。選委會表示，依選罷法規定，選委會要在40天內完成二階連署補件份數的審查，然後報給中選會審議，何時公布二階連署的審查結果，要因中選會決定和宣布。

依選罷法有關罷免的規定，高雄市大岡山地區（第3選區）罷免第3屆議員，第二階段罷免連署人數需達1萬9144人，罷琳總部送給選委會2萬多份二階連署書，經審查，需補5485份，罷琳總部今天送了1萬323份，比中選會通知需補的件數多出4838份。

對於罷琳總部的行動，高閔琳表示，8個月前的高雄人，8個月後的高雄鳳山人，高雄市民證明了罷免不是復仇的工具。

她表示，她的選區大岡山地區，有沿海純樸的漁村，虱目魚、石斑魚、烏魚子的故鄉，有石斑魚的養殖場，有全台最好吃的棗子芭樂，有民主聖地橋頭，更有世界聞名的螺絲產業基地岡山。感謝大岡山鄉親支持她，擔任兩屆議員的2千多個日子裡，每一天她都戰戰兢兢、非常努力，問心無愧。

高閔琳說，如果因為她罷韓，「國民黨」一定要用報復罷免來洩恨，她和她的鄉親也會勇敢面對、接受檢驗；她對台灣的民主有信心，相信台灣的民主一定會有非常好的結果。

高雄鳳山罷免市議員黃捷（右）落幕之後，大岡山罷免市議員高閔琳總部今補送二階連署書上萬份。面對罷免案，高閔琳強調會勇敢面對。圖／本報資料照片
高雄鳳山罷免市議員黃捷（右）落幕之後，大岡山罷免市議員高閔琳總部今補送二階連署書上萬份。面對罷免案，高閔琳強調會勇敢面對。圖／本報資料照片

罷免 選委會 岡山 高閔琳

延伸閱讀

罷免高閔琳連署不足 公民團體補件9483份

中選會審查確認黃捷罷免案為否決 任內不得再被罷免

罷惟提議書送中選會 陳柏惟嗆預謀

刪Ｑ罷免已提案 陳柏惟：不意外

相關新聞

高雄罷免高閔琳二階補件9483份 陳清茂：有信心沒把握

高雄市議員第3選區（大岡山地區）發起罷免市議員高閔琳的團體，今天下午補送二階連署書9483份到高雄市選委會，比應補的54...

趙少康宣布參選2024打亂綠營規畫？ 林佳龍：應不會影響

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被視為民進黨在2024總統大選的三大熱門人選，不過資深媒體人趙少康重返國民黨...

守住非洲豬瘟 蔡英文帶內閣團隊慰勞第一線同仁

蔡英文總統今日下午帶領內閣團隊前往新北市八里台北港視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，並藉此機會慰勞第一線同仁，對他們這兩年多來的...

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

非營利組織「藥品可及性基金會」日前發布調查報告，示警目前全球製藥生醫資源傾注於新冠肺炎，對於其他威脅性高的病原體卻毫無準...

春安勞檢5客運全違規 台灣還有多少不定時炸彈在路上趴趴走？

目前正值春節運輸高峰， 勞動部上周由部長及次長帶隊，分別在北中南啟動春安勞檢，北區受檢的五家客運統統有違規事項，主要仍在工時過長、輪班間隔時間過短等問題。一如往年，從勞檢、限期改善到開罰，十幾年來重複上演，客運駕駛的風險卻依然存在，台灣還有多少不定時炸彈在路上趴趴走？此事除了勞動部勞檢開罰，身為運輸單位主管機關交通部可以置身度外嗎？

高雄罷琳總部實補連署書1萬多份 高閔琳：會勇敢面對

高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送二階連署書1萬323份給高雄市選委會，被罷免對象高閔琳表示，如果因為她罷韓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。