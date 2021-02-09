高雄罷琳總部實補連署書1萬多份 高閔琳：會勇敢面對

高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送二階連署書1萬323份給高雄市選委會，被罷免對象高閔琳表示，如果因為她罷韓，「國民黨」一定要用報復罷免來洩恨，她和她的鄉親也會勇敢面對、接受檢驗，她對台灣的民主有信心。

罷琳總部發言人陳清茂和義工送補件的連署書到高雄市選委會時說送了9483份，選委會受理之後詳細清點，點出總數是1萬323份。選委會表示，依選罷法規定，選委會要在40天內完成二階連署補件份數的審查，然後報給中選會審議，何時公布二階連署的審查結果，要因中選會決定和宣布。

依選罷法有關罷免的規定，高雄市大岡山地區（第3選區）罷免第3屆議員，第二階段罷免連署人數需達1萬9144人，罷琳總部送給選委會2萬多份二階連署書，經審查，需補5485份，罷琳總部今天送了1萬323份，比中選會通知需補的件數多出4838份。

對於罷琳總部的行動，高閔琳表示，8個月前的高雄人，8個月後的高雄鳳山人，高雄市民證明了罷免不是復仇的工具。

她表示，她的選區大岡山地區，有沿海純樸的漁村，虱目魚、石斑魚、烏魚子的故鄉，有石斑魚的養殖場，有全台最好吃的棗子芭樂，有民主聖地橋頭，更有世界聞名的螺絲產業基地岡山。感謝大岡山鄉親支持她，擔任兩屆議員的2千多個日子裡，每一天她都戰戰兢兢、非常努力，問心無愧。