高雄罷免高閔琳二階補件9483份 陳清茂：有信心沒把握

高雄市議員第3選區（大岡山地區）發起罷免市議員高閔琳的團體，今天下午補送二階連署書9483份到高雄市選委會，比應補的5485份多，選委會要在40天內完成審查，如有效份數超過5485份，罷琳案將進入投票階段，如果未達此份數，罷免案即不成立，不必進行投票。

陳清茂表示，接到中選會的補件通知時，他雖籲請支持罷免案的選民每人找6張連署書，但原打算如果在3天內無法補足5485份，就宣布放棄，沒有想到第3天起，很多人到總部連署，人多到總部前面的道路塞車，相當驚訝，結果連署了1萬零869份，總部人員自行剔除寫得不清楚的1386份，今天送9483份到選委會。

對於罷免案，陳清茂表示「有信心、沒有把握，因為中選會不是他所能了解的。

鳳山選區罷免市議員黃捷不成立，陳清茂認為大岡山選區和鳳山不一樣，各有特色，兩個選區的罷免案不能相提並論。