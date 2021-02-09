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高雄罷免高閔琳二階補件9483份 陳清茂：有信心沒把握

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送9483份二階連署書，比選委會通知補的份數多，總部發言人陳清茂對能不能進入投票表示「有信心、沒把握」。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送9483份二階連署書，比選委會通知補的份數多，總部發言人陳清茂對能不能進入投票表示「有信心、沒把握」。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員第3選區（大岡山地區）發起罷免市議員高閔琳的團體，今天下午補送二階連署書9483份到高雄市選委會，比應補的5485份多，選委會要在40天內完成審查，如有效份數超過5485份，罷琳案將進入投票階段，如果未達此份數，罷免案即不成立，不必進行投票。

陳清茂表示，接到中選會的補件通知時，他雖籲請支持罷免案的選民每人找6張連署書，但原打算如果在3天內無法補足5485份，就宣布放棄，沒有想到第3天起，很多人到總部連署，人多到總部前面的道路塞車，相當驚訝，結果連署了1萬零869份，總部人員自行剔除寫得不清楚的1386份，今天送9483份到選委會。

對於罷免案，陳清茂表示「有信心、沒有把握，因為中選會不是他所能了解的。

鳳山選區罷免市議員黃捷不成立，陳清茂認為大岡山選區和鳳山不一樣，各有特色，兩個選區的罷免案不能相提並論。

高雄市議員第3選區包括岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀、梓官等6個行政區。2018年市議員選舉時選舉人數為19萬1440人，第二階段罷免連署人數要達1萬9144人。

高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送9483份二階連署書，比選委會通知補的5485份多。記者楊濡嘉／攝影
高雄市大岡山地區罷免市議員高閔琳總部今天補送9483份二階連署書，比選委會通知補的5485份多。記者楊濡嘉／攝影

罷免 岡山 選委會 高閔琳

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