趙少康宣布參選2024打亂綠營規畫？ 林佳龍：應不會影響

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被視為民進黨在2024總統大選的三大熱門人選，不過資深媒體人趙少康重返國民黨後，突宣布參選2024總統，外界也好奇是否會影響綠營規畫？對此林佳龍今回應，「應該不會有影響啦，離2024還有三年多的時間。」

林佳龍表示，蔡總統才剛連任第一年的任期，作為執政團隊的一員、交通部長，就是把交通部相關業務做好，以政績呈現，讓人民能夠認同，「沒有受到任何人宣布什麼，打亂所謂的步調，做為一個執政團隊，就是努力的做事，贏得人民的支持。」

至於未來若有機會，是否願意承擔民進黨2024大選的責任？林佳龍則說，時間還很久，對執政團隊來講，不是很適合去討論人選的問題，「我們就是努力的做事，讓人民認同，這才是最重要。」