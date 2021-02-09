快訊

年夜飯誰來煮？去哪吃？打破傳統性別規範與家庭想像

國道開始湧現返鄉車潮 預估塞到「這時間」才緩解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康宣布參選2024打亂綠營規畫？ 林佳龍：應不會影響

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
交通部長林佳龍今視察高公局交控中心。 記者吳亮賢／攝影
交通部長林佳龍今視察高公局交控中心。 記者吳亮賢／攝影

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被視為民進黨在2024總統大選的三大熱門人選，不過資深媒體人趙少康重返國民黨後，突宣布參選2024總統，外界也好奇是否會影響綠營規畫？對此林佳龍今回應，「應該不會有影響啦，離2024還有三年多的時間。」

林佳龍表示，蔡總統才剛連任第一年的任期，作為執政團隊的一員、交通部長，就是把交通部相關業務做好，以政績呈現，讓人民能夠認同，「沒有受到任何人宣布什麼，打亂所謂的步調，做為一個執政團隊，就是努力的做事，贏得人民的支持。」

至於未來若有機會，是否願意承擔民進黨2024大選的責任？林佳龍則說，時間還很久，對執政團隊來講，不是很適合去討論人選的問題，「我們就是努力的做事，讓人民認同，這才是最重要。」

林佳龍 民進黨 鄭文燦

延伸閱讀

燈會主燈不擺新竹市與林智堅傳心結 林佳龍：防疫考量

趙少康向習近平拜年 用10個字代表兩岸主張

經濟靠中國、國安靠美國 綠委：趙少康複製韓國瑜路線

趙少康拋兩岸政策辯論 洪秀柱：越不討論統一越被汙名

相關新聞

高雄罷免高閔琳二階補件9483份 陳清茂：有信心沒把握

高雄市議員第3選區（大岡山地區）發起罷免市議員高閔琳的團體，今天下午補送二階連署書9483份到高雄市選委會，比應補的54...

趙少康宣布參選2024打亂綠營規畫？ 林佳龍：應不會影響

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍被視為民進黨在2024總統大選的三大熱門人選，不過資深媒體人趙少康重返國民黨...

印度駐台代表戴國瀾秀台語 預祝Happy牛Year

印度駐台代表戴國瀾今天向台灣民眾拜早年，以台語說「吃甜甜乎你過好年」、「吃鳳梨好運旺旺來」等吉祥話，期待新的一年加強印台...

影／吳怡農就任北市黨部主委 首要任務做吳思瑤後盾

民進黨台北市黨部今天舉行主委交接暨就職典禮，新科台北市黨部主委吳怡農在民進黨副秘書長林飛帆見證下，從代理主委葉同慶手中接...

面對罷免潮 黨部主委吳怡農首要任務：做吳思瑤後盾

民進黨台北市黨部今舉行主委交接暨就職典禮，北市黨部主委吳怡農表示，今年首要任務，就是要做吳思瑤的後盾，北市黨部會盡全力擔...

辭歲迎新 游錫堃祝福平安順興提醒假期謹慎抗疫

迎接農曆新年，立法院長游錫堃今天在院區內向各單位辭歲賀年，祝福「平安順興」，他也提醒春節期間仍然要謹慎抗疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。