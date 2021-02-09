面對罷免潮 黨部主委吳怡農首要任務：做吳思瑤後盾

民進黨台北市黨部今舉行主委交接暨就職典禮，北市黨部主委吳怡農表示，今年首要任務，就是要做吳思瑤的後盾，北市黨部會盡全力擔任黨職公職人員的後盾，將優秀、好公職人員留在政府，為社會做事。

至於2022選舉，吳怡農說，2022的重要任務，就是要推出台北市最好、最優秀的候選人，吳怡農說，明年的初選與提名作業，他一定會盡全力來做，儘管中間會有許多溝通、對話、討論，但大家目標一致，就是為台北市推出最優質、最好的候選人團體，有這個目標，相信明年的問題，不會是太大困難。

民進黨北市黨部今天舉行新任、代理主委的交接典禮，由黨中央秘書長林飛帆擔任監交人，吳怡農表示，現在許多黨派及政黨積極備戰，發動選舉、公投投票，他都能理解，不過選舉還是反映平時工作紮不紮實，有沒有贏得社會的信任與支持，北市黨部今年最重要工作，就是先把自己的工作做好，並強化民進黨與台北市民間的連結，所有立場是要反映台北市民基層的心聲，他也會朝這個方向努力。

對於藍營發起罷免陳柏惟、吳思瑤行動，吳怡農說，身為一個政黨，非常重要的任務就是要推出最好的人選，但也要幫社會市民留住最好的人。

吳怡農說，罷免制度的用意，應該是讓不管民意、或品格上，讓社會非常失望的政治人物，作為一個汰除的機制，但不是拿來排除對手政營的優秀政治工作者，吳說，現在也慢慢可以看到，社會已經有跨黨派共識，對民主品質沒幫助，甚至破壞民主的罷免，應該要停止，至於什麼時候止，或許還沒有太多共識，但相信社會大眾會支持，將好的人、認真做事的人留在政府，為社會做事。

林飛帆也表示，罷免的工具，不應該是拿來作為黨派間，對抗、報復性工作，林說，過去幾場罷免投票，台灣的主流民意、大多數公民都應都清楚，不希望罷免持續變成政治動員的報復性工具，這樣的作為應該要停止，應該要讓好的、優秀的國會議員，公職，繼續在體制內，繼續為大家服務，他相信不僅是吳思瑤或陳柏惟，應該要讓好的人，繼續留在國會，繼續留在現在的職務。

吳怡農表示，對於國民黨發起罷免吳思瑤行動，北市黨部會盡全力擔任黨職公職人員的後盾，也會繼續為台北市民努力。

對於2022選舉，吳說要扮演抬轎角色，但民進黨派系多怎整合？吳怡農表示，明年初選與提名的作業，他一定會盡全力來做，這是最基本的工作。中間會有許多溝通、對話討論的過程，但目標是一致，就是為台北市推出最優質、最好的候選人團體，黨內有這個目標，相信明年的問題，就不會是太大困難。至於今年的挑戰，就是把北市市黨部工作做好，並將優質的公職人員留在立法院，留在市議會。