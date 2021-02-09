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回應蔡英文年前談話 江啟臣：有留意她向對岸釋放善意

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統與國民黨主席江啟臣。圖／本報資料照片合成
蔡英文總統與國民黨主席江啟臣。圖／本報資料照片合成

蔡英文總統在春節連假前發表談話，國民黨主席江啟臣在臉書表示，蔡總統談到台美關係持續穩定，國民黨除了誠摯希望蔡總統真的能掌穩我國與美國關係，也提醒蔡總統應該留意美國和中共當局的戰略互動有「略微和緩的跡象」，國安團隊應該納為政策判斷依據。

江啟臣表示，他留意到蔡總統在近幾次談話中，都盡量向對岸釋放善意。對於有助於兩岸和解融冰的談話，國民黨持續表示歡迎。他也誠摯希望，兩岸中華民族歡慶新年之餘，兩岸執政黨都應該善用合法合理的彈性作為， 尋覓恢復兩岸官方對話與正常民間交流的契機，減少在政治負面的言語攻擊以及軍事上不必要的緊張。

江啟臣指出，中華民國外交處境長期艱困，國民黨仍要提醒蔡總統，同時應該留意這幾年其他的外交困境更加艱難，例如邦交數大幅倒退，海外設處失敗，並且有矮化疑慮，WHO、ICAO，以及區域經濟整合CPTPP、RCEP等也望門興嘆。國民黨衷心期盼，政府能在國際空間上有實質突破。

江啟臣強調，防疫優先，國民黨仍要懇切反應民進黨政府，國人對於疫苗的擔心。接下來，相關衛生防疫的措施要如何進行、會不會又造成民眾生活不便，國民黨願意與民進黨政府及其他政黨、組織合作， 貢獻國民黨的經驗與心力，一同商討出最合適的作法。

國民黨 江啟臣 民進黨

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