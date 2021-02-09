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黃景茂前進中央 柯文哲：後會有期！台北經驗推廣全台

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於都發局長黃景茂(左)將前進中央任職，台北市長柯文哲(右)說，他樂見黃把台北經驗推廣到全台灣！柯更在文末表示「新年快樂！後會有期！」圖／引用自柯文哲臉書
對於都發局長黃景茂(左)將前進中央任職，台北市長柯文哲(右)說，他樂見黃把台北經驗推廣到全台灣！柯更在文末表示「新年快樂！後會有期！」圖／引用自柯文哲臉書

北市都發局長黃景茂被中央挖角，年後將出任內政部住都中心執行長。台北市長柯文哲今天在臉書感謝黃景茂協助他處理大彎北段違建、大巨蛋未按圖施工缺失、及台北市社宅維持一萬戶施工的付出。對於黃景茂將前進中央任職，柯文哲說，他樂見黃把台北經驗推廣到全台灣！柯更在文末表示「新年快樂！後會有期！」

柯文哲今天在臉書提到，他謝謝黃局長爲台北的付出，黃接下來請繼續為全國人民謀福。

柯文哲說，北市都發局黃景茂局長2018年來到北市府，協助他解決大彎北段違建、大巨蛋未按圖施工缺失，使北市社宅維持一萬戶施工的速度往前進。

柯提到，從違建處理、社宅說明會與民眾溝通、解決工程流標，全都是最煩瑣、最複雜的工作，黃局長勇於任事、成果豐碩。如今中央有需求來借將，邀請黃到營建署「住都中心」接任執行長，推動全台灣社會住宅的興建，他也樂見黃局長把台北經驗推廣到全台灣，為全國人民的居住正義努力！

北市 柯文哲 違建

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