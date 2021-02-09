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綠黨促立院修憲刪「國家統一」公投 遭中選會駁回

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
中選會副主委陳朝建。報系資料照
中選會副主委陳朝建。報系資料照

綠黨秘書長張竹芩日前領銜提出「國家統一」改「國家現階段」公投，雖經補正，中央選舉委員會今召開委員會議審議後，仍予以駁回，原因之一就是公投提案仍不得以修法夾帶修憲

綠黨提案提出「國家統一」改「國家現階段」公投，但因公投案不能修憲，綠黨經要求補正，改提出「您是否同意立法院職權行使法應依下列立法原則增修補正：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，刪除前言『為因應國家統一前之需要』，改為『為因應國家現階段之需要』或其他同樣法意之文字。」公投提案。

不過，中央選舉委員會今召開委員會議審議後，決議予以駁回。

中選會表示，依據現行公投法，公投提案若有下列情事須補正，若經補正仍不符規定者予以駁回，包含一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項；二、提案違反前條第4項所定辦法之規定；三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定；四、提案有第32條規定之情事；五、提案內容不能瞭解其提案真意。

中選會副主委陳朝建解釋，此提案決議予以駁回的理由是，公投提案仍不得以修法夾帶修憲外，該提案尚非憲法架構下之法律層次的公投，故與公投法第2條第2項序言所稱「依憲法規定外」不符；再者，提案內容之真意是否清楚明確，以及是否符合一案一事項的法定要求等，亦有違公投法及全國性公民投票案主文與理由書文字用詞字數計算語法及其他相關事項辦法等規定。

公投 修憲 綠黨

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