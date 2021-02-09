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經濟靠中國、國安靠美國 綠委：趙少康複製韓國瑜路線

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。本報資料照片
民進黨立委林俊憲。本報資料照片

中廣董事長趙少康話題性十足，除了回鍋國民黨，有意角逐黨主席，日前更接受專訪表示，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。不過民進黨立委林俊憲對於趙少康提出「經濟靠中國、國安靠美國」的政見，根本是複製高雄市前市長韓國瑜的論調。

林俊憲說，從趙少康宣布回歸國民黨後，動作頻頻，先是說要選黨主席，後來直接跳過這個步驟，直接說要選總統，最近更是開始談起政見，彷彿代表國民黨參選已成定局一般。

林俊憲指出，趙少康先是說要讓52台還給中天，但根本不是總統的職權；現在又說「經濟靠中國、國安靠美國」，但是仔細一想，這不就是韓國瑜的說法嗎？

林俊憲批評，韓國瑜在前年訪問美國後，說出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國」來概括他的外交政策，結果反被國台辦打臉「攀關係」。美國沒靠到，差點就連最依賴的中國都不給靠了。

林俊憲認為，韓國瑜的這套說法，在去年大選韓國瑜慘敗後就已經證明行不通，台灣人不可能接受，現在趙少康再提，只有兩種可能，一種就是真的要完全複製韓國瑜路線、做韓國瑜的繼承者來凝聚韓粉，另外一種，就是趙少康還活在二十幾年前的時代，真的變不出新把戲了。

林俊憲認為，趙少康回歸國民黨，本意應是想帶給國民黨一番新氣象，但如果只能提出這種過時且已證明失敗論述的話，那還是別費心了。

韓國瑜 趙少康 林俊憲

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