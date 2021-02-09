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陳菊親自主持 將彙整出外籍漁工人權報告

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院長陳菊。記者蔡晉宇／攝影
監察院長陳菊。記者蔡晉宇／攝影

監察院國家人權委員會主委陳菊昨天主持委員會議，通過提案，決議將匯整監察委員過去以來，共計6個涉及外籍漁工權益的調查報告，進一步做成國家「外籍漁工人權」專案報告。陳菊表示，希望透過人權委員及監察委員共同合作，一起來維護外籍漁工的人權。

王幼玲、王美玉等多位監察委員長期關注外籍漁工權益，過去陸續於2016年完成「福賜群」虐待境外聘僱漁工致死案調查報告、2019年完成「福甡拾壹號」違反漁業工作公約遭國際拘留案調查報告、2020年完成境內聘僱的外籍漁工權益案調查報告等。多位監察委員後續將再向「財政與經濟委員會」，就「權宜船（台輪掛外籍國旗）案」、「外籍漁工黑仲介案」、「漁船強迫勞動案」等漁工人權問題，提出三案調查報告。

提案指出，這6案涉及外籍漁工權利，需要國家人權委員會與政府行政部門，積極協商改進措施，進行社會對話，了解船主的難處，並與相關各國國家人權機構合作，促使外籍漁工權利獲得保障。

監察院說，委員會議同時無異議通過提案建議，專案報告將由主任委員陳菊擔任召集人，原調查委員王幼玲、王美玉、紀惠容等為當然委員，並由國家人權委員會幕僚與監察調查處原協查人員組成工作團隊。

外籍漁工 人權 陳菊

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