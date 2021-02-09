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監院調查報告指小明、小紅境管有差別對待 要政院檢討

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

監察委員葉大華、蕭自佑今公布調查報告表示，疫情期間，陸籍及外籍人士開放入境時間存在差異，小明們採分階段、分齡開放入境也有差別對待，希望行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，確實檢討改進。

新冠肺炎疫情爆發後，去年6至8月間，有民眾就政府在疫情期間針對被稱為「小明」的「國人與中國籍配偶親生之子女」、「中國籍配偶前段婚姻之子女」及「中國籍新婚配偶」限制及延緩其入境回台等事宜，向監察院陳情。監察院今天公布調查報告，共計陳情數量有44人次。

調查報告中，將「中國籍新婚配偶」稱為「小紅」，葉大華、蕭自佑表示，指揮中心、陸委會、衛福部、內政部及教育部相關新聞資料、公文及會議紀錄，除未將小明、小紅入境限縮及其後續開放之決策理由完整論述，致外界及相關利害關係人無從判斷該「差別對待」之合理性及是否已契合聯合國指引所稱「避免歧視」或「最小侵害原則」及「決策透明度」，在未有完整說明下，致各國差別境管措施也肇生外界質疑。

調查報告說，故行政院允宜就聯合國指引及國際公約下列規範原則逐一審視後，積極強化及改善幾點。包括應評估針對不同國籍、群體採取不同境管措施是否有其必要性，是否有其他策略可以替代差別對待措施，以及該差異是否會造成社會對某群體的歧視或偏見。其次，應評估此案小明因境管措施被揭露其小明身分，對其後續返台生活、就學是否會造成負面影響，未來將如何消弭對其權益之侵害，有無獲得相應合理之補償措施。

報告指出，行政院應督同所屬掌握小明、小紅受影響人數及程度，並就該差別對待之合理性向利害相關人充分說明。除有單一窗口說明相關境管措施、適用範圍及預計持續時間之外，決策過程、緣由及相關資訊、協助管道應更公開、透明。專案機制部分，內政部、陸委會、衛福部於此案疫情期間已建制人道考量之專案許可機制，然部分急需民眾仍四處奔走陳情，不無影響政府形象。行政院應針對該機制建立緊急申辦之整合性單一窗口，並廣為公告周知。

此外，報告認為，攸關小明及小紅人權的入境管制政策，決策過程未曾諮詢人權專家，致相關人權規範之審酌未盡周全。行政院應督同所屬積極檢討，相關機制應納入人權領域專家，適時跨領域合作，以落實防疫政策之人權考量。

報告也說，國內為因應新冠肺炎疫情實施入境管制政策，肇使部分小明、小紅滯留中國無法如期返台，影響其於我國居留期間法定183日之計算，暨其相關身分證明之取得時程及受教權、家庭團聚等權益，為此案陳訴人主要訴求。業經內政部等權責主管機關陸續研提相關補救及協處措施，固值肯認。但相關措施部分仍遲未定案，機關間之意見亦未盡一致，且疫情期間陸續離台境之小明為數不少，其中高達9成再返中國，爰確屬不可抗力之受影響人數亟待釐明。

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