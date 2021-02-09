關心緬甸軍變情勢 時代力量籲：台灣持續關注

緬甸近期發生軍事政變，時代力量黨主席暨立委陳椒華，與秘書長白卿芬，及國際中心主任劉仕傑今於中央黨部舉行記者會，除了譴責，並要求緬甸軍方即刻釋放緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及其他政要，也呼籲台灣公民社會提高對緬甸情勢的關注。

劉仕傑表示，緬甸政治情勢日漸惡化，日前超過十萬緬甸人民上街頭表達抗議，隨後警方也以水柱驅離民眾，昨日緬甸政府甚至下令宵禁，英國BBC將之稱為緬甸自2007年番紅花革命（suffron revolution）以來規模最大的街頭抗議。時代力量期盼台灣公民社會持續關注緬甸政變情勢，並聲援緬甸民主進程。

陳椒華表示，緬甸自從於2月1日爆發軍方政變以來，時代力量一直密切關注相關發展，具體協助，包括協助聯繫在台外媒社群，提高台灣公民社會對此關注程度；於2月8日會晤緬甸在台留學生代表，了解緬甸情勢；8日於臉書粉專及推特發文，針對緬甸軍政府發動政變一事表達嚴正譴責；並在今日舉行跨國記者會，以視訊連線方式，邀請在台灣、日本、南韓及泰國的緬甸學生共同發表聲明，盼各界持續關注緬甸情勢。

白卿芬表示，時力有三項主要訴求，包括譴責緬甸軍政府違憲行為；要求緬甸軍方即刻釋放緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬及其他政要；呼籲緬甸各界進行理性對話，另盼台灣公民社會提高對緬甸情勢的關注。

一同出席記者會的各國緬甸學生表示，感謝時代力量及台灣社會關注緬甸情勢發展，緬甸軍政府日前接管政府並軟禁總統及國務資政等政府要員已公然違憲，安理會受到來自中國及俄羅斯的壓力，在聲明中並未提及或譴責政變一詞，緬甸在台學生至為憂慮家鄉政治情勢發展，緬甸民主僅維持十年即遭軍方進行政變，盼國際社會能持續施壓緬甸軍方早日釋放翁山蘇姬等民選政要。