趙少康拋兩岸政策辯論 洪秀柱：越不討論統一越被汙名

表態要爭取代表國民黨參與2024總統選舉的中廣董事長趙少康，昨天拋出國民黨內進行兩岸大辯論的想法。2015年就曾提出類似主張的國民黨前主席洪秀柱表示，她不反對趙少康的說法，更認為國民黨越是不敢討論終極統一，越會被汙名化。

洪秀柱在2015年代表國民黨參選總統時，因為被質疑兩岸政策與國民黨長期以來的主張有落差，也與主流民意有所偏離，最後遭到撤換。不過在被「煥柱」之前，洪秀柱就拋出辯論兩岸政策的主張，但當時的國民黨主席朱立倫僅以九二共識、一中各表，是既定政策，也是國民黨的政綱，呼籲團結。

洪秀柱認為，這次趙少康提出黨內兩岸大辯論，可能是怕國民黨內連九二共識都各自解讀，不如大家把話說清楚，不要連對外都講不清楚，反而被民進黨汙名化。不過洪秀柱也說，大家都在提辯論，但為什麼不做，也許有人怕辯論破壞團結，但這只是辯論方式的問題，只要讓大家把話說清楚，不用面紅耳赤。

洪秀柱也說，黨內現在有人認為九二共識已經被汙名化了，應該換個名字。但她認為，之所以被汙名化，就是因為國民黨沒有說清楚講明白，九二共識就是一個中國，就是終極統一，這是依照憲法，改名稱也不能改內涵。

洪秀柱認為，國民黨內越是不敢討論終極統一，聲音就越來越小，應該把道理說清楚，這不是親共舔共，因為光是創造模性空間無法解決問題。洪秀柱說，她不反對趙少康的說法，但也擔心趙氏風格可能也會遭到外界的誤解。