蔡英文向對岸喊話 期待疫情後兩岸恢復正常有序的交流

今天是農曆年前最後一個上班日，蔡英文總統上午在府內召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，進行政府各部門的部署作為研析，會後蔡總統發表四點談話，包括台美關係、兩岸局勢、疫苗取得及最新立百病毒因應等。在兩岸方面，蔡總統表示，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流，並祝福對岸人民新春安康。

蔡總統表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係的範疇提升到印太區域，甚至全球焦點，我方和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。這一年多來，對岸軍機軍艦與台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾我方防空識別區，這些動作都不利於印太地區和平穩定現狀，面對變動中的區域局勢，我方會持續提升自身防衛力量，來因應各種新型態的軍事作為挑戰，同時也會透過對外溝通及交流合作，和各國共同為維護印太區域和平繁榮現狀，做出最大的努力。

蔡總統也說，她也要再次重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場，是面對壓力不屈服，得到支持不冒進，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡總統也說，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話，但她提醒，兩岸關係不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，不會對兩岸關係有什麼幫助，在歡慶華人世界共同傳統佳節的時候，她祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。