AIT臉書發影片賀年 片尾藏彩蛋傳達對台灣的感恩之意

美國在台協會（AIT）今天發布祝賀農曆新年影片，AIT以去年的主題「真朋友真進展」為主題，在影片中細數過去一年和台灣一起對抗新冠肺炎疫情的互動，影片最後藏有「彩蛋」，AIT將英文名稱縮寫的「I」改為愛心，中文名稱改為「美國愛台協會」；AIT表示，影片是要表達對台灣的感恩之意。

AIT今天在臉書發布祝賀農曆新年的影片，AIT表示，農曆春節是回顧過去並展望未來的好時機，2020年不只是充滿挑戰、奮力抗疫的一年，同時也是台灣在關鍵時刻對美國伸出援手、展現深厚友誼的一年。AIT祈望所有人在牛年都能健康平安、萬事如意，他們製作一支賀歲小短片，表達對台灣的感恩之意。

影片一開始是包括AIT處長酈英傑、副處長谷立言、文化新聞組組長蘇戴娜及發言人孟雨荷等人揮毫寫「牛年大吉」，接著是政府向美國捐贈口罩的畫面，以及酈英傑參訪指揮中心和指揮官陳時中會面的畫面，影片中也有美國前衛生部長阿查爾去年訪台簽署衛生合作備忘錄的畫面。