趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

少康中興有望嗎？中廣董事長趙少康近來重返國民黨，昨又宣布參選2024總統大選，掀起政壇波瀾，也讓2022的九合一大選、2024的總統暨立委大選提前鳴槍起跑。不過，「遠見」今公布一份「2021年台灣政治人物印象分數評比」指出，新北市長侯友宜高居人氣榜首，桃園市長鄭文燦、總統蔡英文、副總統賴清德、國民黨立委蔣萬安則分居2至5名，趙少康則排名第11，甚至在台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌之後。

遠見在2月4日至7日針對藍、綠、白各政營的11位政治人物進行民調，請民眾以0到10分表述好感度，調查對象為全台18歲以上民眾，樣本數共1145份，最大抽樣誤差為正負2.90%。

遠見指出，侯友宜近來在部桃感染事件爆發後表示新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，贏得各界好評，整體評分高達7.2分，位居民眾好感度榜首；而角逐2024年總統大位的另一熱門人選鄭文燦，隨著部桃清零計劃順利完成，辛苦防疫之下，也獲得6.7分的高評價，名次緊跟侯友宜之後。

因台灣防疫成績亮眼，去年受國際媒體盛讚的蔡英文總統，儘管日前身陷入萊豬及疫苗爭議，仍以6.3分居於第３位，副總統賴清德則以6.2分居第4。被點名有機會入主台北市政府的蔣萬安，則以5.9分，奪下第5名。

台中市長盧秀燕、以及被視為有機會再代表國民黨出戰總統大選的國民黨前主席朱立倫分數都是5.8分，並列第6名；林右昌，以及同樣積極部署總統大位的台北市長柯文哲都拿下5.7分，排在第8名。

被柯文哲欽點代表民眾黨續接台北市長的黃珊珊，因聲量不及其他政治人物，更不如現任「老闆」顯眼，只以5.3的好感度位居第10，至於近來回鍋國民黨，話題不斷的趙少康，只獲得4.6分，印象分數不如其他政治人物。

遠見特別提及，在眾政治明星中，侯友宜不但在中間選民心中的好感度拿下7.0最高分，完勝其他10位藍綠政治人物，在藍營支持者心中，也高於其他藍營明星，達7.7分，侯甚至跨黨到綠營圈粉，其在綠營支持者的好感度也達6.9分，僅次於蔡英文、鄭文燦和賴清德，還勝過林右昌。

反觀，同樣被視為有機會代藍營出征總統寶座的朱立倫和趙少康，在藍營支持者心中是5位藍營政治明星中的第4、5名，而趙少康在中間選民的評價也只居11位，是政治明星之末。

不過，遠見解釋，由於趙少康於2月8日才對外宣布將爭取國民黨提名，參選2024年總統，許多人對其動態十分觀望，尚有21.6%未表態。

遠見表示，綠營支持者方面，蔡英文的好感度8.2位居第1，但泛藍選民卻毫不給面子，只給4.0分，敬陪末座，評價兩極；而在綠營支持者好感度拿到7.5分、第2名的鄭文燦，在泛藍群眾心中也擁有5.9分的好感度，成為最受藍營支持者歡迎的綠營政治人物，中間選民也給予6.4的高分。

此外，遠見調查指出，柯文哲雖然在全台整體好感度僅小勝黃珊珊和趙少康，但其支持者的分布廣泛，各族群都擁有鐵粉，從藍、綠、中間選民的三大族群的給分排序來看，柯文哲在11位政治明星中，分別位於第6、第6，及第4名，都屬中前段班。