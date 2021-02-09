快訊

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

微胖的人比瘦子更長壽？BMI當健康指標真的可靠嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康是好鯰魚還是壞鯰魚？綠委：他該先處理這些問題

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統。圖／本報資料照片
中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統。圖／本報資料照片

中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統，被認為可以發揮「鯰魚效應」，民進黨立委王定宇今天則表示，趙少康到底是好鯰魚還是壞鯰魚，國民黨可以自己判斷，但趙應該要先處理媒體股權及主持棒的問題，否則只是蹭聲量，看不到選總統的決心。

所謂的鯰魚效應是指漁民在捕撈沙丁魚後，為避免魚群死亡，會在池內放鯰魚，沙丁魚受鯰魚追趕，就會保持活力，用在人資上，則是指新的人力會讓原來死氣沈沈的員工，因怕被超越，而重新活絡起來。

趙少康最近重返國民黨，也被認為可以發揮鯰魚效應，但也有人質疑，到底是激發活力，還是只有弄髒池水而已。

王定宇今天酸趙少康「一下子要回國民黨，一下子中評委、一下又要選主席，現在又變選總統」，是趙的個人意願，但所謂的鯰魚效應，在他看來，驅趕的只是權利與慾望，促進國民黨偏向中國，而非立足台灣，到底是好鯰魚還是壞鯰魚，還很難說。

他表示，趙少康如果真的想選總統，為了展現決心，同時符合台灣的民主常態，應先處理股權與主持棒問題。

趙少康 國民黨 王定宇

延伸閱讀

呼應趙少康下架NCC 李貴敏：打著專業招牌管制言論

趙少康約年前拜會 李乾龍：來先嗇宮拜拜 不會在黨中央

被趙少康稱2024潛在對手 侯友宜：我還有2年任期

藍能吵不能避…趙少康拋兩岸大辯論

相關新聞

蔡英文向對岸喊話 期待疫情後兩岸恢復正常有序的交流

今天是農曆年前最後一個上班日，蔡英文總統上午在府內召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，進行政府各部門的...

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

少康中興有望嗎？中廣董事長趙少康近來重返國民黨，昨又宣布參選2024總統大選，掀起政壇波瀾，也讓2022的九合一大選、2...

趙少康是好鯰魚還是壞鯰魚？綠委：他該先處理這些問題

中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統，被認為可以發揮「鯰魚效應」，民進黨立委王定宇今天則表示，趙少康到底是好...

【重磅快評】硬塞進公廣集團的華視 為何強迫人民埋單？

國家通訊傳播委員會（NCC）將中天新聞台下架後，眾電視台展開第52頻道搶奪戰，NCC則公開推薦公廣集團的華視新聞台入主。...

綠黨促立院修憲刪「國家統一」公投 遭中選會駁回

綠黨秘書長張竹芩日前領銜提出「國家統一」改「國家現階段」公投，雖經補正，中央選舉委員會今召開委員會議審議後，仍予以駁回，...

綠委怨政院欠溝通「看報紙才知政策」 蘇貞昌：多改進

傳有民進黨立委抱怨行政院政策與黨團溝通不良，看到報紙才知道政策如何發展，甚至批評政院「只保密不溝通」。對此行政院長蘇貞昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。