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趙少康是好鯰魚還是壞鯰魚？綠委：他該先處理這些問題
中廣董事長趙少康重返國民黨，有意代表參選下屆總統，被認為可以發揮「鯰魚效應」，民進黨立委王定宇今天則表示，趙少康到底是好鯰魚還是壞鯰魚，國民黨可以自己判斷，但趙應該要先處理媒體股權及主持棒的問題，否則只是蹭聲量，看不到選總統的決心。
所謂的鯰魚效應是指漁民在捕撈沙丁魚後，為避免魚群死亡，會在池內放鯰魚，沙丁魚受鯰魚追趕，就會保持活力，用在人資上，則是指新的人力會讓原來死氣沈沈的員工，因怕被超越，而重新活絡起來。
趙少康最近重返國民黨，也被認為可以發揮鯰魚效應，但也有人質疑，到底是激發活力，還是只有弄髒池水而已。
王定宇今天酸趙少康「一下子要回國民黨，一下子中評委、一下又要選主席，現在又變選總統」，是趙的個人意願，但所謂的鯰魚效應，在他看來，驅趕的只是權利與慾望，促進國民黨偏向中國，而非立足台灣，到底是好鯰魚還是壞鯰魚，還很難說。
他表示，趙少康如果真的想選總統，為了展現決心，同時符合台灣的民主常態，應先處理股權與主持棒問題。
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