宋楚瑜緬懷林淵源感念一路相挺 王金平說林要他選總統

親民黨主席宋楚瑜2000年以無黨籍參選總統，國民黨籍的前高雄縣長、白派大老林淵源為宋站台，國民黨註銷林的黨籍，這段往事，林淵源家人與政界人士近日為緬懷林淵源集文出版的「總統府資政林淵源先生追思錄」中，宋楚瑜道出林淵源一路相挺，是對省府團隊的肯定與支持。也屬白派的立法院前院長王金平也在書中道出林要他參選總統。書中另有比較前高雄縣長蔡明耀與高雄市前市長韓國瑜旋風式的起落。

林淵源1925年6月6日出生在原來高雄縣仁武鄉烏材林，歷任兩屆高雄縣長、行政院顧問、台灣省政府委員、國大代、總統府資政，2020年1月15日辭世。

宋楚瑜在書中以「風骨」為題悼念林淵源時，說出林淵源在縮短城鄉差距、反對凍省的努力，提及前總統蔣經國在任時，當高雄縣長的林淵源多次向蔣經國面報要縮短城鄉差距，也 因此在宋當台灣省長時重視偏鄉建設的施政，得到林淵源的肯定，前總統李登輝要凍省時，林淵源還在李登輝面前強調省府的功能性與存在的必要。宋楚瑜曾經推薦林淵源代表省府官股出任台視董事長，但「中央」強烈反對未能如願。

2000年起，宋楚瑜5度參選總統，林淵源都一路相挺，在健康允許時也陪宋楚瑜拜票，宋楚瑜形容林淵源是「步伐緩慢卻始終堅定」、「身影雖然單薄卻直挺」。

王金平是林淵源掌白派一路培養的政治人物，林淵源也多次要王金平接掌白派，但王金平在書中表示，他以在中央任事，不宜參與地方政事婉辭。王金平還透露，林淵源要他競選總統，「奈何，時也命也運也，天不從人願」，他還是沒能參選總統，有負林淵源的期許。

白派「文膽」王耀德在書中提及接棒林淵源當上高雄縣長的蔡明耀，打敗黑派的余陳月瑛，讓高雄縣重回「藍天」，但是蔡當選縣長之後未重用競選時力助的多位「功臣」，4年後競選連任以「一張選票、一把聖火、一隻鳥仔」輸給昔日敗軍之將余陳月瑛，從此高雄縣由黨外、後來的民進黨主政達34年之久，直到2018年才由國民黨韓國瑜贏回，可是去年6月6日「罷韓」，當天是林淵源冥誕，高雄後來再由民進黨主政。