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中選會審查確認黃捷罷免案為否決 任內不得再被罷免
黃捷罷免案未過關，中選會委員會議今正式審查投票結果，有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，該罷免案投票結果為否決，且依法罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得對其再為罷免案之提議。
中央選舉委員會今舉行委員會議，審查高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免投票結果，有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，該罷免案投票結果為否決，該會於當日公告罷免投票結果。
中選會指出，高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案投票人總數為29萬1566人，投票人數為12萬1110 人，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，同意罷免票數5萬5261票，無效票為458票，罷免投票結果，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。
中選會說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。
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