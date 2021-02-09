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美友台眾議員萊特染疫逝 外交部表示哀悼

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

共和黨籍美國聯邦眾議員萊特（Ron Wright）美東時間7日因新冠肺炎病逝，外交部今天表示，對於萊特病逝深表哀悼，並請我駐美國代表處在第一時間向家屬轉達我國政府和人民的誠摯慰問。

萊特是首位因為新冠肺炎身亡的現任議員，他因為接觸一位確診病患，從上個月15日開始自我隔離，並在同月21日宣布確診。

外交部發言人歐江安今天表示，萊特是台灣的堅定友人，過去曾多次在美國國會投票支持友台法案，包括連署支持台灣拓展外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係的台北法（TAIPEI Act）通過；此外，萊特也為我國參與世界衛生組織（WHO）及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）強力發聲。

歐江安表示，外交部對萊特的逝世深表惋惜與哀悼，也對他在國會任職期間致力增進台美友好關係，以及對我國的深厚友誼表達深刻感念與敬意。

新冠肺炎 外交部 共和黨

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