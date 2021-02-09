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呼應趙少康下架NCC 李貴敏：打著專業招牌管制言論

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。聯合報系記者王宏舜／攝影
國民黨立委李貴敏。聯合報系記者王宏舜／攝影

媒體人趙少康宣布將爭取國民黨提名參選2024總統，並宣示若當選將要廢掉國家通訊傳播委員會（NCC）。國民黨立委李貴敏今天呼應，台灣有許多號稱「獨立」的「獨立機關」，實際上卻是跟執政黨亦步亦趨，NCC就是最好例子。

李貴敏表示，NCC比行政體系還鴨霸，竟還在「前瞻基礎建設」第三期預算編列155億元補貼電信業者加速5G基地台的建設，形同將全民資源輸送業者，這種不知「獨立」為何物的「獨立機關」還是廢了吧。

李貴敏說，中天新聞台換照案明明可以補正，NCC卻臨場變更審查標準，硬要高收視率的中天關台，再插手52台熱門頻道的遞補，表面上是一進一出遞補，事實上卻造成政治力篩選言論效果，打著專業招牌卻作著管制言論的把戲。

李貴敏揶揄，NCC的不公正，由52頻道被粗暴騰空後，多家系統業者申請，就連全球知名的CNN竟也不符NCC標準可知；台灣民眾在52頻道看不到中天與CNN，就只能接受NCC選擇的業者，NCC球員兼裁判作法令人難以信服。

NCC 李貴敏 國民黨

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