掃地機器人淪資案漏洞？ 基進黨：推資安標章

台灣基進立委陳柏惟、台灣基進組織部主任李雨蓁今偕軟體自由協會常務理事翁佳驥、旅日物聯網工程師Sam，舉行「不讓老大哥看著你！杜絕中國變形偷資訊，乾淨標章顧資安」記者會。陳柏惟在會中指出，連掃地機器人都可能淪為資安漏洞，成為中國監控的工具。

李雨蓁先是指出，國內有很多品牌其實是賣白牌手機，產地疑來自中國，被植入惡意程式，讓使用者的個資被當做人頭使用。她認為，許多中國資通訊產品透過洗產地的方式在台灣販賣，也有許多中國製造的產品中，會透過第三地，將使用者資訊回傳給中國，但NCC為民眾把關的方式不夠積極、嚴謹，盼推出資安標章，以保障民眾權益。

Sam則揭露，他有客戶反應某品牌掃地機器人有大量不明的連線，在分析資訊路徑圖後，發現竟然是回傳到中國的伺服器，也有資訊是透過香港第三地中轉，再傳回中國。他也指出，中國產品的特色，在於要求開放的權限特別多，恐有形成資安疑慮。

翁佳驥則說，掃地機器人等作為資安疑慮，聽上去可能不可思議，但硬體產品是一回事，問題點在於此產品有什麼未揭露的軟體功能。他以區間測速照相設備為例，近期也因為部分設備為中國製而遭到質疑。

他表示，主要疑問是相關設備所測得的數據，一定是傳到後端系統做運算，但後端除了測速，會不會徵用其他資料，甚至追蹤特定車子的行蹤，真的很難保證，所以揭露控管者是誰、後端系統由誰產製、廠商有多少中資參與，都需要一個資安認證程序。

陳柏惟表示，在現在資訊爆炸的時代，都在方便與隱私之間尋找平衡，而此類家電，使用者須透過手機APP操控，但被要求開放各類權限，包括通話紀錄、照片、影片等，都有可能被回傳給中國。翁佳驥也強調，問題在於為什麼要回傳？回傳資料也沒有告知使用者，這都讓使用者暴露在資安風險之中。

對此，基進黨提出四大訴求，包括乾淨資安產品要標示、洗產地惡行要防堵、數據跳板第三地要控管，以及政府採購法要強化。