趙少康約年前拜會 李乾龍：來先嗇宮拜拜 不會在黨中央

中廣董事長趙少康大動作重回國民黨，不只要選黨主席更要爭取代表國民黨參與2024總統大選。據了解，趙少康將在年前拜會國民黨秘書長李乾龍，李乾龍證實，趙少康確實有致電約見面，不過趙不會到黨中央來，今天兩人也不會見面，比較可能的時間是明天後，「趙先生可以到三重來拜神農大帝，這樣我們很自然就可以見面，客隨主便」。

李乾龍表示，趙少康向黨主席江啟臣表示，現在已經入黨，希望能和秘書長見個面、打聲招呼，兩人已經通過電話，趙說要找他拜年，他說「好啊，沒問題」。對於趙少康是否會到黨中央拜會，李乾龍表示不會，「現在還不適合」，他認為趙少康可以到先嗇宮拜拜。

李乾龍說，兩人有可能約在先嗇宮，目前還不知道明天能不能約成，時間仍未敲定，反正他除夕以後都會在先嗇宮。他也透露，江啟臣與前總統馬英九大年初三上午11時也會到先嗇宮來拜拜。

由於趙少康打算競選打主席，與可能連任的江啟臣成為競爭者，若與趙少康見面，是否會勸退趙？李乾龍表示，不會啦，怎麼會去想這個事，一切按照黨內制度規章處理。