聽新聞
test
0:00 / 0:00
中評會討論萊豬跑票案之後 段宜康、蔡易餘隔空互嗆
民進黨中評會今天舉行會議，討論日前在立院因萊豬案跑票的3名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國，由主委康裕成親自主持。據轉述，會中中評委陳明文引述「紀律委評議裁決條例」第42條規定，指「民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接送評議委員會裁決」，但立院黨團送到黨中央的公文語意不清，應先釐清黨團所謂「送交黨中央作為提名參考」是否就是移送中評會，過程中遭新系中評委林宜瑾等人反對，最後僵持不下，眾人決議過年後再處理。
會後新系前立委段宜康在臉書發言，稱「怎麼把一條看門狗，寵成惡獅了？」晚間英系立委蔡易餘也在臉書反嗆，指「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人。」不過今晚段宜康已經將貼文設為不公開或刪文，已無法公開閱覽。黨內人士猜測，段、蔡兩人是為了今天中評會過程互嗆。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言