快訊

出手了！大陸晚間突封鎖Clubhouse 陸網友揭破綻

請支援收銀？婦人駕車撞進全聯 店員顧客嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中評會討論萊豬跑票案之後 段宜康、蔡易餘隔空互嗆

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘隔空回應段宜康。圖／取自臉書
民進黨立委蔡易餘隔空回應段宜康。圖／取自臉書

民進黨中評會今天舉行會議，討論日前在立院因萊豬案跑票的3名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國，由主委康裕成親自主持。據轉述，會中中評委陳明文引述「紀律委評議裁決條例」第42條規定，指「民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接送評議委員會裁決」，但立院黨團送到黨中央的公文語意不清，應先釐清黨團所謂「送交黨中央作為提名參考」是否就是移送中評會，過程中遭新系中評委林宜瑾等人反對，最後僵持不下，眾人決議過年後再處理。

會後新系前立委段宜康在臉書發言，稱「怎麼把一條看門狗，寵成惡獅了？」晚間英系立委蔡易餘也在臉書反嗆，指「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人。」不過今晚段宜康已經將貼文設為不公開或刪文，已無法公開閱覽。黨內人士猜測，段、蔡兩人是為了今天中評會過程互嗆。

民進黨前立委段宜康發文，引發揣測。圖／取自臉書
民進黨前立委段宜康發文，引發揣測。圖／取自臉書

段宜康 劉建國 民進黨

延伸閱讀

嘉縣首座景觀斜張橋 蒜頭大橋通車

新地標！嘉縣首座景觀斜張橋「蒜頭大橋」完工 下午5時開放通車

掃街對抗罷捷之夜 黃捷籲報復性罷免在鳳山終止

金門大橋現身嘉義？嘉義蒜頭大橋濃霧中盡展風華

相關新聞

超大蔡英文看板高掛板橋街頭 宣傳十大政績

民進黨新北市黨部今推出首張政策宣傳暨新春賀年看板，高掛在板橋區新埔捷運站馥華飯店前，以蔡英文總統為圖像，宣傳育兒津貼加碼...

民進黨中評會討論萊豬跑票案 英系、正國會大戰新潮流

民進黨中評會今天舉行會議，討論日前在立院因萊豬案跑票的3名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國，由主委康裕成親自主持。據轉述...

前美國務卿舒茲逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

美國前國務卿舒茲（George Shultz）以百歲高齡逝世。親民黨主席宋楚瑜今透過臉書緬懷，並指出，台灣外交處境一向非...

太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋

中廣董事長趙少康今天透過本報專訪，宣布爭取2024國民黨總統初選，將在年後籌備競選辦公室與競選團隊。前立委邱毅在臉書上表...

趙少康：年後成立總統競選辦公室 不考慮當副手

中廣董事長趙少康今天接受本報專訪表示，將爭取參選國民黨總統初選，他下午受訪也透露將在年後成立競選辦公室和競選團隊，目前已...

若選上總統 趙少康：把不是獨立機關的NCC做廢

中廣董事長趙少康今表示，將爭取參加國民黨總統初選。他上周曾說若未來選上總統，要把52台還給中天。他今天受訪批評，NCC不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。