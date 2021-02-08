中評會討論萊豬跑票案之後 段宜康、蔡易餘隔空互嗆

民進黨中評會今天舉行會議，討論日前在立院因萊豬案跑票的3名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國，由主委康裕成親自主持。據轉述，會中中評委陳明文引述「紀律委評議裁決條例」第42條規定，指「民意代表於議會中之違紀行為，議會黨團得直接送評議委員會裁決」，但立院黨團送到黨中央的公文語意不清，應先釐清黨團所謂「送交黨中央作為提名參考」是否就是移送中評會，過程中遭新系中評委林宜瑾等人反對，最後僵持不下，眾人決議過年後再處理。

會後新系前立委段宜康在臉書發言，稱「怎麼把一條看門狗，寵成惡獅了？」晚間英系立委蔡易餘也在臉書反嗆，指「我們自詡盡力幫總統看門，但我們不是狗，掌派系的大人物請不要血口噴人。」不過今晚段宜康已經將貼文設為不公開或刪文，已無法公開閱覽。黨內人士猜測，段、蔡兩人是為了今天中評會過程互嗆。 民進黨前立委段宜康發文，引發揣測。圖／取自臉書