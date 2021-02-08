超大蔡英文看板高掛板橋街頭 宣傳十大政績

民進黨新北市黨部今推出首張政策宣傳暨新春賀年看板，高掛在板橋區新埔捷運站馥華飯店前，以蔡英文總統為圖像，宣傳育兒津貼加碼政績，兩旁還有「台灣真好，團結防疫」8個大字。民進黨新北市黨部表示，總計將推出十面，分別宣傳蔡總統的十大政績。

新北市黨部主委何博文表示，全球已開發國家皆面臨高齡化、少子化等問題，去年台灣出生兒僅16萬5千餘人，首度出現人口負成長的情形。今日吊掛宣傳看板，即是為了讓更多民眾知道，小英政府願意做大家的隊友，減輕新生兒家庭負擔，「夫妻放心生育，政府會跟你們一起養」。

何博文也細數蔡英文的十大政績，除育兒津貼加碼，另也包括連續5年調漲基本工資、2020經濟成長率居全球發展中國家第一名等。黨部表示，將會以此製作十面看板，陸續掛在新北各地。

對於國民黨在多個選區發起罷免案，何博文則批評是「操弄仇恨動員」，報復性罷免傷財傷民，更製造社會對立。他強調，未來新北市黨部會更加強政績宣傳，破除錯誤資訊，並讓人民更了解自身權益。