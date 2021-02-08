批趙少康反18歲公民權 綠委：居然藍營還很多人支持他

中廣董事長趙少康重返國民黨之後，日前接受專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，希望促成台灣與大陸兩岸和平，國內兩大黨和解。民進黨立委洪申翰則在臉書上批評，趙少康去年不避諱的向年輕人嗆聲，質疑他喊出藍綠和解時，有想過怎麼跟年輕人和解嗎？

洪申翰指出，趙少康去年在節目上反對18歲公民權，竟然是以國民黨拿不到年輕人的選票來說嘴，認為他最惡劣的，是只因年輕人多數不喜歡國民黨，就 剝奪年輕人的權利跟自主，更不避諱的向年輕人嗆聲，喊出「就不讓年輕人投票怎樣？」

洪申翰質疑，這種人要來選國民黨的黨主席，還要想參選台灣總統，居然還能獲得國民黨這麼多人支持。

洪申翰進一步質問，趙少康喊出藍綠和解時，有想過自己要怎麼跟年輕人和解嗎？並表示，立法院新一會期的修憲委員會將要討論18歲公民權，質疑「藍委們，你們要跟著趙少康，diss年輕人嗎？」