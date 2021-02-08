快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反萊豬連署破50萬 籲蔡政府速回頭

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「反萊豬公投連署正式突破50萬份！」國民黨8日召開記者會宣布，「反萊豬」及「公投綁大選」2項提案的第二階段連署突破50萬份。國民黨主席江啟臣強調，能在1個月內能取得50萬份連署，靠的不只是國民黨，而是總統蔡英文的專斷和民進黨的傲慢，並呼籲蔡政府在公投案公告成立前停止錯誤決策，迷途知返。

連署雙雙突破50萬

「能在短時間取得50萬份連署，在過去是非常少見的，靠的不只是國民黨。」江啟臣表示，這麼多連署書象徵民進黨對食安的輕視、對於直接民主的出爾反爾，已經引發多數民眾的不滿，呼籲蔡政府應正視民意，迷途知返，在公投案公告成立前停止錯誤決策，才是負責任的表現。

江啟臣指出，民進黨在完全執政後就忘記過去的初衷，刻意操作將罷免轉化為政黨的對決，更將民進黨前輩爭取的公投權鎖進鐵籠，限制直接民權的展現；國民黨推動公投，不是為了政治利益或選舉策略，而是為了落實人民價值，並解決國家因為執政黨無能所帶來的僵局。

任務很艱鉅

江啟臣強調，反萊豬公投的投票結果，需要483萬人以上投下同意票，且同意票要多於不同意票，任務相當艱鉅；下一階段國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，要讓所有的國人了解兩項公投的意義，以周延的論述來爭取國人認同，進一步投下反萊豬公投的同意票。

被媒體問及民進黨打算對江啟臣提罷免，江啟臣表示，如果民進黨還是用政黨對決的態度看待公投、罷免，可能會錯估民意；民進黨老說人民所提的罷免是報復性，結果現又做這樣的事情，究竟是誰在報復，答案很清楚。

【更多精采內容，詳見

公投 民進黨 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣致函祝賀拜登就職 盼台美持續強化互惠合作

趙少康：江啟臣能選贏2024嗎？我看好我自己

影／江啟臣宣布反萊豬公投連署突破五十萬

罷捷未過，狼煙未熄：「失控的罷免案」已是國民黨的不歸路

相關新聞

太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋

中廣董事長趙少康今天透過本報專訪，宣布爭取2024國民黨總統初選，將在年後籌備競選辦公室與競選團隊。前立委邱毅在臉書上表...

趙少康：年後成立總統競選辦公室 不考慮當副手

中廣董事長趙少康今天接受本報專訪表示，將爭取參選國民黨總統初選，他下午受訪也透露將在年後成立競選辦公室和競選團隊，目前已...

若選上總統 趙少康：把不是獨立機關的NCC做廢

中廣董事長趙少康今表示，將爭取參加國民黨總統初選。他上周曾說若未來選上總統，要把52台還給中天。他今天受訪批評，NCC不...

反萊豬連署破50萬 籲蔡政府速回頭

「反萊豬公投連署正式突破50萬份！」國民黨8日召開記者會宣布，「反萊豬」及「公投綁大選」2項提案的第二階段連署突破50萬份。國民黨主席江啟臣強調，能在1個月內能取得50萬份連署，靠的不只是國民黨，而是

民進黨年後再議3立委跑票案 鄭運鵬：無法理解

民進黨中評會今天處理民進黨立委林淑芬等3人在立法院萊豬表決跑票案，因程序問題及當事人未到場而無結論，待年後再討論。剛卸任...

【圖輯】攝影新聞眼／鄭文燦邀民眾玩桃園 迪化街商家無奈

部桃疫情經過近一個月，沒有再新增與部桃相關的本土病例，中央疫情指揮中心今天宣布危機解除，前進指揮所解除任務，桃園市長鄭文燦向國人喊話：桃園不是疫區，歡迎大家來玩；至於與桃園緊臨的新北市，市長侯友宜則認為不能鬆懈，春節仍得避免前往過度人潮擁擠的地方，以免成為防疫漏洞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。