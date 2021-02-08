反萊豬連署破50萬 籲蔡政府速回頭

「反萊豬公投連署正式突破50萬份！」國民黨8日召開記者會宣布，「反萊豬」及「公投綁大選」2項提案的第二階段連署突破50萬份。國民黨主席江啟臣強調，能在1個月內能取得50萬份連署，靠的不只是國民黨，而是總統蔡英文的專斷和民進黨的傲慢，並呼籲蔡政府在公投案公告成立前停止錯誤決策，迷途知返。

連署雙雙突破50萬

「能在短時間取得50萬份連署，在過去是非常少見的，靠的不只是國民黨。」江啟臣表示，這麼多連署書象徵民進黨對食安的輕視、對於直接民主的出爾反爾，已經引發多數民眾的不滿，呼籲蔡政府應正視民意，迷途知返，在公投案公告成立前停止錯誤決策，才是負責任的表現。

江啟臣指出，民進黨在完全執政後就忘記過去的初衷，刻意操作將罷免轉化為政黨的對決，更將民進黨前輩爭取的公投權鎖進鐵籠，限制直接民權的展現；國民黨推動公投，不是為了政治利益或選舉策略，而是為了落實人民價值，並解決國家因為執政黨無能所帶來的僵局。

任務很艱鉅

江啟臣強調，反萊豬公投的投票結果，需要483萬人以上投下同意票，且同意票要多於不同意票，任務相當艱鉅；下一階段國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，要讓所有的國人了解兩項公投的意義，以周延的論述來爭取國人認同，進一步投下反萊豬公投的同意票。

被媒體問及民進黨打算對江啟臣提罷免，江啟臣表示，如果民進黨還是用政黨對決的態度看待公投、罷免，可能會錯估民意；民進黨老說人民所提的罷免是報復性，結果現又做這樣的事情，究竟是誰在報復，答案很清楚。

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