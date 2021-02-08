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太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋
中廣董事長趙少康今天透過本報專訪，宣布爭取2024國民黨總統初選，將在年後籌備競選辦公室與競選團隊。前立委邱毅在臉書上表示，趙少康決策快速、媒體效果好，這是可預期的「趙氏風格」，但先宣布參選總統的策略混亂，也讓原本「趙韓結盟」的默契給破壞了，「一盤好棋又給玩砸了，一子棋輸滿盤皆落索」
邱毅表示，趙少康宣布參加2024年大選，而且是代表國民黨參選，這完全是可被預期的「趙氏風格」；所謂趙氏風格，優點是決策快速，有魄力，媒體效果好；缺點是太急，策略混亂，容易被抓住弱點。
邱毅說，原來「趙韓結盟」是存在想像空間的，即韓粉和知識藍結合，韓粉支持趙少康選黨主席，趙少康再帶領知識藍支持韓國瑜選總統，形成韓趙双贏。不過，趙少康沉不住氣，曝光以後，受媒體追捧，步調越走越快，竟先宣布參選2024總統，把原先的合作默契給破壞了。真是一盤好棋又給玩砸了，一子棋輸滿盤皆落索。
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