快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

中廣董事長趙少康今天透過本報專訪，宣布爭取2024國民黨總統初選，將在年後籌備競選辦公室與競選團隊。前立委邱毅在臉書上表示，趙少康決策快速、媒體效果好，這是可預期的「趙氏風格」，但先宣布參選總統的策略混亂，也讓原本「趙韓結盟」的默契給破壞了，「一盤好棋又給玩砸了，一子棋輸滿盤皆落索」

邱毅表示，趙少康宣布參加2024年大選，而且是代表國民黨參選，這完全是可被預期的「趙氏風格」；所謂趙氏風格，優點是決策快速，有魄力，媒體效果好；缺點是太急，策略混亂，容易被抓住弱點。

邱毅說，原來「趙韓結盟」是存在想像空間的，即韓粉和知識藍結合，韓粉支持趙少康選黨主席，趙少康再帶領知識藍支持韓國瑜選總統，形成韓趙双贏。不過，趙少康沉不住氣，曝光以後，受媒體追捧，步調越走越快，竟先宣布參選2024總統，把原先的合作默契給破壞了。真是一盤好棋又給玩砸了，一子棋輸滿盤皆落索。

趙少康 邱毅 韓粉

延伸閱讀

趙少康要角逐2024總統大位 鄭文燦：沒什麼好評論

若選上總統 趙少康：把不是獨立機關的NCC做廢

趙少康：年後成立總統競選辦公室 不考慮當副手

影／2024參選總統 趙少康：會參加黨內初選

相關新聞

太快宣布選2024 邱毅：趙少康沉不住氣 玩砸一盤好棋

中廣董事長趙少康今天透過本報專訪，宣布爭取2024國民黨總統初選，將在年後籌備競選辦公室與競選團隊。前立委邱毅在臉書上表...

趙少康：年後成立總統競選辦公室 不考慮當副手

中廣董事長趙少康今天接受本報專訪表示，將爭取參選國民黨總統初選，他下午受訪也透露將在年後成立競選辦公室和競選團隊，目前已...

若選上總統 趙少康：把不是獨立機關的NCC做廢

中廣董事長趙少康今表示，將爭取參加國民黨總統初選。他上周曾說若未來選上總統，要把52台還給中天。他今天受訪批評，NCC不...

反萊豬連署破50萬 籲蔡政府速回頭

「反萊豬公投連署正式突破50萬份！」國民黨8日召開記者會宣布，「反萊豬」及「公投綁大選」2項提案的第二階段連署突破50萬份。國民黨主席江啟臣強調，能在1個月內能取得50萬份連署，靠的不只是國民黨，而是

民進黨年後再議3立委跑票案 鄭運鵬：無法理解

民進黨中評會今天處理民進黨立委林淑芬等3人在立法院萊豬表決跑票案，因程序問題及當事人未到場而無結論，待年後再討論。剛卸任...

【圖輯】攝影新聞眼／鄭文燦邀民眾玩桃園 迪化街商家無奈

部桃疫情經過近一個月，沒有再新增與部桃相關的本土病例，中央疫情指揮中心今天宣布危機解除，前進指揮所解除任務，桃園市長鄭文燦向國人喊話：桃園不是疫區，歡迎大家來玩；至於與桃園緊臨的新北市，市長侯友宜則認為不能鬆懈，春節仍得避免前往過度人潮擁擠的地方，以免成為防疫漏洞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。