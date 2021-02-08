影／案925趴趴走 指揮中心：2警隔離採陰 工廠已消毒

日前中央流行疫情指揮中心公布案925在檢疫期滿後到確診前，十多天有在社區活動的足跡，也曾到公司上班。近日有匿名網友PO文指出，與該個案皆為南部紡織廠員工，個案在公司沒戴口罩，公司也沒有進行消毒。該案還曾與2位員警共餐，導致該2名員警匡列為居家隔離，此案引發外界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(8)日表示，「2位員警是在自主健康管理時，在他家裡用餐，他們有親戚關係，這些員警也已隔離採陰」。

對此，發言人莊人祥表示，疫調是由疾管署區管中心同仁和衛生局去做，當時個案已隔離在醫院內，所以疫調人員是向公司同事詢問，徹底了解他在公司坐在哪、去過哪裡，也詢問同時有關個案在公司是否有戴口罩，當時沒人說個案沒戴。經過調查，與個案接觸超過15分鐘、距離小於一公尺的同事，如果沒戴口罩的，就會被匡列隔離採檢，總共匡列16位。針對匿名PO文，莊人祥回應，「如果有些人覺得自己應被匡列卻沒被匡到，可以告訴衛生局，衛生局可再做調查。」；據了解這兩天該公司都已經全場消毒。