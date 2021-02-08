桃市開醫院春節聯防會議 陳建仁讚部桃處置可圈可點

中央流行疫情指揮中心昨天宣布部桃危機解除，醫院開始湧現看診民眾，市長鄭文燦今天下午舉行急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，前副總統陳建仁、部桃院長徐永年等人都出席參加，陳建仁大讚處置可圈可點。

陳建仁坦言，「哇，我擔心了一下」，得知部桃有醫師染疫時，他也思考起部桃院內有這麼多患者和醫護，有沒有人能支援？所幸經市府調度人力撐過這一役，部桃雖然發生群聚感染，但後續處理可圈可點，應該把清零計畫的過程記錄下來，讓其他醫院作為參考的典範，也希望新的一年桃園會能有新的展望。

鄭文燦說，這幾天他計算了一下部桃總共照顧了176位確診者，其中還另有90人是先在部桃治療後才轉往他院，如果把這90人再加進去，佔了全國將近3成，負擔相當重，部桃的醫護更是已經辛苦了一整年。

鄭文燦解釋，這次部桃事件中央跟地方採取防疫2.0版，以往是將確診者做追蹤隔離，和確診者有接觸15分鐘且沒防護措施者才須居家隔離，但這次部桃出現環境風險、環境感染，所以將居隔的匡列標準擴大，做院內及院外的清零計畫。

「有醫護向他透露，光PCR採檢就做了6次，還不包括抽血檢測！」，鄭文燦說，這次疫情因採取擴大匡列，築起一道防火牆，再加上即時疫調、即時隔離、即時消毒，才能守住防線。不僅醫護人員辛苦，衛生局的人員也忙翻，鄭文燦承諾，衛生局250名人員，除加班費外將發放防疫津貼。

衛生福利部常務次長石崇良指出，相關人員的獎勵措施都不會少，部桃專案期間，無論是轉出去的病人、曾在急、門診被註記的患者，都會有所加成，不會用到健保預算的額度，都會另外額外挹注。此外，急救責任醫院的每月獎勵金也會發放從去年10月至今年3月，6個月總額7億元，要給全國200家責任醫院，為急診人員加給。