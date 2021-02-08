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民進黨中評會討論萊豬跑票3立委 無結論過完年再議

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨高雄市議員康裕成。 本報資料照片
民進黨高雄市議員康裕成。 本報資料照片

民進黨中評會今天舉行會議，討論日前在立院因萊豬案跑票的3名立委，包括林淑芬、江永昌及劉建國，由主委康裕成親自主持。康裕成會後受訪時表示，因為意見分歧，今天沒有結論，為了探究真相，將於農曆過年後再開會討論。

康裕成說，今天中評會11位委員全體到齊，但3位當事人沒有來，立院黨團也沒有派人參加，今天沒有結論，主要原因是意見分歧，為了探究真相，過年後再開會討論。

被問到希望立院黨團多久回覆？康裕成說，過年到了，什麼時候回覆，目前無法報告，但也要盡快處理，這個案子不要再拖了。她也透露，會議中有委員建議要處罰、也有人認為要請當事人說明等，她尊重多數意見，就是過年後再討論。

至於要求懲處的委員比例是多少？康裕成說，會分歧就是因為勢力相當，今天中評會委員全員到齊。她也說，根據規定，當事人應該列席，也有通知，但可惜當事人及黨團都沒有出席，今天沒有結論。

媒體也問，將來中評會會用投票來處理這件事嗎？康裕成說，沒有討論到投票，多數案件都是用共識決。

媒體也問，要釐清的是否是黨團送案程序？康裕成說，不只是這個，還有過去相關處理的前例等，她也說，很多中評委不是立委，對過去運作不清楚，今天最大的結論，就是「希望進一步了解」。

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