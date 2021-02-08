被指民進黨讓萊豬進校園 政院：與事實不符

針對發起罷免案的團體或民代，發表有關「民進黨讓萊豬進校園，強迫孩子吃瘦肉精！」「不想要孩子在學校裡吃毒！」等言論，行政院秘書長李孟諺今天表示，罷免權是憲法賦予人民的權利，但不應散播與事實不符言論。

李孟諺表示，教育部、農委會日前舉行記者會，確認全國國中小團膳業者均完成換約，學生營養午餐均全數採用本土肉品，不會使用國外進口的豬肉，國內飼養並未使用萊劑，自然校園肉品也不會有萊豬。

此外，李孟諺說，自馬政府開放進口含萊克多巴胺牛肉後，至今進入台灣市場已有8年，可見只要依據國際標準進口的肉品，民眾可以安心食用。

李孟諺說，全世界已經有100多個國家，包括鄰近的日、韓以及CPTPP會員國等，基於國際貿易上的平等互惠，均已開放萊豬進口，台灣經濟仰賴外貿甚重，進口政策不可能自訂規則，拒絕接受國際標準。

李孟諺說，雖然進口商已經表達不會進口萊豬，政府仍會像現在一樣嚴格逐批檢驗，從海關到餐桌都把關好，同時落實標示，讓資訊公開透明，確保民眾食品安全。