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趙少康：年後成立總統競選辦公室 不考慮當副手

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康重返國民黨之後，今天接受聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。記者鄭超文/攝影
中廣董事長趙少康重返國民黨之後，今天接受聯合報專訪表示，他將爭取代表國民黨參選2024年總統大選。記者鄭超文/攝影

中廣董事長趙少康今天接受本報專訪表示，將爭取參選國民黨總統初選，他下午受訪也透露將在年後成立競選辦公室和競選團隊，目前已經在尋覓地點和人才，首要政見就是提出兩岸政策。他說，若屆時參加初選輸了，「不會脫黨」，但也不會考慮當副手。他表示，選總統的決定沒和任何人討論，因為民進黨執政太爛、蔡英文做不好，他才要出來選。

趙少康表示，因為他目前入黨未滿1年沒有資格選國民黨主席，但按照規定，有資格參加國民黨總統初選，不管選不選黨主席，他都會爭取參選總統。他也坦言，這個決定沒有跟任何人討論過，不管是高雄市前市長韓國瑜、前總統馬英九，或是太太都沒有，「小時候人生目標有想過選總統」。

對於藍營中的總統潛在競爭者，包含前主席朱立倫以及新北市長侯友宜，是否是對手？趙少康說，不知道，因為對方還沒有公開表達選總統。對於現在宣佈被質疑「卡朱」，趙少康回應，現在誰能卡住誰？難道他講了，朱立倫就不選了嗎？這有什麼差別。

趙少康說，每一個人都是強勁對手，每一個都很厲害，強手多是好事，大家一起競爭，不是要他做鯰魚嘛？對於他上午專訪表示，總統大選最看好自己？他則解釋，人能不看好自己嗎？不看好自己就不要出來了。

趙少康表示，對於競選團隊和競選辦公室，他已經有了想法和初步規劃。自己從議員、立委一路走過來，有過很多學者、專家提供諮詢，可能也會有小編的編制，要來對付1450。趙透露，已經在尋找辦公室和團隊成員，請大家推薦。至於是否會從其他陣營挖腳？他說，只要是人才，不管哪個陣營都會歡迎，過年後再說。

趙少康透露，關於參選總統的政見，他第一個就會提出兩岸政策，敬請期待。自己現在沒有位子，所以會早一點講，慢慢去社會累積影響力，去與民眾討論，這需要一點時間。

趙少康 國民黨

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